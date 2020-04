Elenco faz contraproposta, e Santos chega a acordo para redução dos salários – saiba mais

​Seguindo a orientação das negociações individualizadas – já que não houve acordo entre a Comissão Nacional dos Clubes e o Sindicato dos Atletas Profissionais -, o ​Santos chegou, não antes sem muito debate, a um acerto junto de seu elenco para este período de paralisação em virtude da pandemia de coronavírus.

Como noticiado anteriormente ​aqui, os atletas alvinegros recusaram de pronto a primeira proposta de redução da diretoria santista, que buscava cortes de 50% nos vencimentos dos jogadores. Em seguida, estes apresentaram uma contraproposta de redução de 30%, termos que, como apura o ​Globoesporte, acabaram sendo aceitos pela alta cúpula do clube.

O corte de 30% nos salários ainda é um pouco acima do que tem sido fechado pela maioria dos clubes da elite nacional (25%). No Peixe, o desconto não será igual para todos os atletas: quem recebe direito de imagem, terá 15% descontado neste valor e os outros 15% no montante que é registrado em carteira. Quem só recebe CLT, terá o desconto integral neste valor.

