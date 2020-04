Em 24 horas, Brasil tem 1.255 pessoas curadas do coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou uma nova atualização do número de brasileiros curados da Covid-19 no país. Segundo a pasta, o Brasil chegou ao total de 26.573 pessoas curadas de coronavírus, correspondendo a 54% dos casos diagnosticados. Nas últimas 24 horas, foram 1.255 pessoas recuperadas.

49.492 pacientes diagnosticados com Covid-19

26.573 recuperados (54%)

19.606 em acompanhamento

3.313 óbitos

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, o Ministério de Saúde seguiu a regra usada por todos os países que divulgam o número de pacientes recuperados. Segundo ele, a fórmula só pode considerar os casos confirmados da Covid-19, doença que vem sendo subnotificada no país, porque faltam testes e grande parte dos infectados não apresenta sintomas.

No início desta semana, o ministro da Saúde, Nelson Teich, ampliou de 23,9 milhões para 46,2 milhões a previsão de aquisição de testes, seja por compras diretas ou através de doações, para diagnóstico do coronavírus.

Testes

Do total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos (sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde na busca de novas compras no mercado nacional e internacional para ampliação da testagem do coronavírus no Brasil.

Segundo o secretário, a pasta vai começar a divulgar o dado de curados e negou que houvesse uma intenção de esconder a informação para dimensionar a doença mais grave do que ela é.

“Até se criou uma narrativa um tanto estranha, tenho percebido nas redes sociais, de que o Ministério da Saúde propositadamente não apresenta o dado de recuperação, tentando criar uma imagem de que o bicho é pior do que é realmente. Não é nada disso,” afirmou Gabbardo.