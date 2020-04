Em alta, Marcos Guilherme fala sobre vencer no Internacional: “Queremos títulos”

​ Recém-contratado, Marcos Guilherme chegou voando ao ​Internacional e o esforço em campo é demonstrado também fora das quatro linhas. Em isolamento, durante quarentena por conta do novo coronavírus, o atacante mantém segue com treinamentos diários.

Conforme informações do ​GloboEsporte.com, a rotina não é novidade para o camisa 23, que também mantinha um profissional no Al Wehda, da Arábia Saudita, e tem bastante foco na parte física. O objetivo do “Relâmpago Marquinhos” é voltar no mesmo ritmo.

Em conversa com o GE, o veloz atacante explicou os motivos que o fizeram escolher o número ‘23’ e disse que quer seguir evoluindo. “Sempre gostei da camisa 23. Vi que o Jorge Wagner usou em 2006, mas o mais recente, o mais marcante, é o (Rafael) Sobis. Tudo o que ele representa no Inter. É legal, uma responsabilidade grande”, afirmou.

Em alta, Marcos Guilherme foi o jogador que mais atuou pelo Internacional em 2020, tendo disputado 14 das 15 partidas, marcado 3 gols e dado uma assistência. O atleta ressaltou que a boa fase não foi “por acaso” e que vai seguir com a rotina de treinos para dar mais alegria aos colorados.

“É um momento de me cuidar. Fico com minha família, aproveito os filhos, tenho dois pequenos. O Guilherme fez quatro anos e o Pedro tem seis meses. Aproveito as crianças em casa e a Karoline, minha esposa. O fisioterapeuta, o Matheus, e a esposa estão aqui para ninguém se deslocar e eu poder manter a forma. Treino todos os dias. Já fazia esse trabalho desde a Arábia com o Matheus”, destacou.

O ‘Relâmpago’ acrescentou que está feliz com seus números, mas que o seu principal papel é distribuir o jogo. “É sempre bom para atacante e meia fazer gols. Mas os artilheiros ali são eles, o Guerrero, o Galhardo. Preciso servi-los, assim como o Gustagol, que chegou há pouco. A ideia é servir, mas, se tiver uma chance, fazer também”, pontuou.

saudade de ficar de pé o jogo inteiro, ver o gol do guerrero, o dale metendo la boba, o beira rio explodindo qnd sai gol, a torcida inteira cantando, saudade de ver o marcos guilherme correndo q nem louco sim eu to com saudade pra caralho do sport club internacional — lucas  (@lucas_gratsch) March 28, 2020

Por fim, o meia disse que espera alçar voos maiores junto ao Internacional. “Nos cobramos por ser um grupo vencedor. Temos muito a melhorar ainda e procurado evoluir. Queremos esses títulos no plural. Acompanhei ano passado os jogos do Inter na Copa do Brasil e Libertadores. Já tinham as conversas para eu vir para cá. Via a torcida, eu também estava na torcida. Bateu na trave. Agora quero ajudar”, finalizou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.