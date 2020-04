Em alta, Rony chega bem ao Palmeiras, mas quesito “finalização” preocupa

Destaque no ​Athletico-PR, Rony chegou voando no Palmeiras. O atacante teve apenas 19 dias para demonstrar o seu talento no novo clube, mas agradou e logo ganhou espaço com Vanderlei Luxemburgo. Titular, o camisa 11 ainda não marcou nenhum gol, mas deu assistências e foi bastante elogiado.

Segundo informações do ​UOL Esporte, o atleta de 24 anos teve o primeiro contato com os novos companheiros três dias após ser anunciado (no dia 24 de fevereiro) e logo de cara chamou atenção por conta de seu desempenho técnico e físico. A estreia veio no mesmo mês, em partida contra o ​Santos.

Indicado por Luxemburgo, Rony respondeu muito bem ao novo ambiente e chegou a treinar como titular às vésperas do clássico, mas acabou iniciando o confronto no banco. Em alta e com belo “cartão de visitas”, o atacante se garantiu entre os 11 iniciais nos últimos quatro jogos da sequência do ​Verdão.

Tava pensando aqui… A contratação do Rony foi monstra e cirúrgica…. Mlk vai jogar muito no verdao. — Sou Palmeiras. (@Verdaoesperanca) April 8, 2020

Contudo, o bom momento e os elogios não esconderam a quantidade de chances claras de gol perdida pelo atacante. O problema é nítido e deve ser tratado pela comissão técnica, que sabe das dificuldades do jogador e acredita em melhora no retorno da temporada. O próprio Luxemburgo tem conversado com o camisa 11.

