Duas mulheres sobreviveram, elas estavam na moto

A Polícia Militar de Alagoas, através do 11º BPM, registrou uma morte nesta quarta-feira, 21 de abril, no município de Coruripe, mais precisamente na AL-101 Sul nas proximidades do TANQUES DO CHICÃO.

De acordo com a PM, o condutor trafegava com sua motocicleta CG 150 TITAN-ES MIX 2010, cinza, com mais duas mulheres, quando inesperadamente perdeu o controle, saiu da pista e caiu.

W.D.S, 24 anos, veio a óbito, já as passageiras foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Coruripe. Não foi divulgado o estado de saúde das vítimas, porém foi confirmada que elas estão vivas.

Da Redação com informações do 11º BPM