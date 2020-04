Em Maceió 21 estabelecimentos foram flagrados aberto

A Polícia Militar tem reforçado as ações de fiscalização em parceria com outras autoridades no combate a disseminação da pandemia do coronavírus nas cidades alagoanas.

Segundo o capitão Rodrigo, coordenador operacional do Cento de Operações da PM (Copom), na manhã dessa quinta-feira (09) as ações seguiram a determinação do comando-geral da Corporação, em virtude do cumprimento do decreto do Governo do Estado que limitou o funcionamento apenas de estabelecimentos que desenvolvem atividades consideradas essenciais para a população.

“As equipes das Unidades Operacionais do CPC realizam patrulhamento e abordagens e, ao flagrar locais abertos, reprimem aquelas pessoas que desobedecem às determinações, informando-as sobre a importância de se manter isolamento social, bem como as sanções para aqueles que ainda desobedecem”, ressaltou o capitão.

Das denúncias registradas e verificadas pela PM em situações de descumprimento do decreto na Grande Maceió, 12 foram relacionadas ao funcionamento irregular de bares, de restaurantes, de lanchonetes e de estabelecimentos congêneres; duas instituições religiosas; seis eram inerentes a lojas ou estabelecimentos que praticam o comércio e uma ao comércio no entorno de praias.

Além do patrulhamento para garantia do cumprimento do decreto estadual, a PM continua desenvolvendo suas ações de ofício, que ocasionaram em prisões por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e ainda a recuperação de um veículo.

BPRv

Nas fiscalizações na rodovia estadual, O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vem usando termômetros capazes de verificar a temperatura dos condutores sem a necessidade de contato físico com o objetivo de identificar possíveis casos suspeitos do novo coronavírus.

Por Assessoria