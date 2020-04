Em meio à crise, Palmeiras tenta renegociar termos de acordo por Viña; entenda

Primeiro reforço anunciado pelo ​Palmeiras em 2020 – o segundo foi o atacante Rony -, Matias Viña custou 3,5 milhões de euros aos cofres alviverdes, aproximadamente R$ 16,6 milhões na cotação da época (janeiro). O acordo com o Nacional-URU presumia a quitação deste valor em três parcelas iguais, mas o contexto de crise em virtude da pandemia de coronavírus pode mudar a dinâmica do pagamento entre as partes.

De acordo com o ​UOL Esportes, o Verdão já pagou 2/3 da parcela referente ao mês de março, mas precisará de um prazo maior para quitar o restante em aberto. Com dificuldades no fluxo de caixa, o clube paulista entrou em contato com a diretoria do Nacional para solicitar o adiamento do prazo de pagamento, tentando postergar o acerto para julho.

O adiamento do pagamento desta parcela faz parte de uma série de medidas que o Palmeiras vem costurando para conseguir diminuir os danos da crise do coronavírus, que atinge todos os clubes do futebol brasileiro/mundial. Os dirigentes alviverdes seguem avaliando o cenário atual mas, diferentemente da maioria das equipes da ​Série A, ainda não deram indícios de que consideram a possibilidade de reduzir salários de atletas e outros profissionais.

