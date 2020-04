Em meio à crise, São Paulo renova contrato com patrocinador

​Em um momento turbulento para o futebol, o ​São Paulo conseguiu algo “diferente” da maioria de seus rivais. Enquanto alguns times estão perdendo o apoio de marcas, o Tricolor conseguiu renovar o contrato com o seu principal patrocinador.

É querer demais pedir pra ver o São paulo do diniz????? — pré do henriq (@pedrocvlt) April 10, 2020

Agora, o acordo com o Banco Inter vai até o final do ano, como destaca o ​Uol Esporte, o que, naturalmente, gera um fôlego financeiro. A manutenção da parceria, que começou há três anos, vinha sendo negociada desde o final de 2019 e foi confirmada 20 dias antes do término do compromisso. Sendo assim, o fato de a Adidas, fornecedora de material esportivo, atrasar seu pagamento, algo do qual a diretoria são-paulina já está ciente, não deve ser tão sentido assim. Além disso, a renovação deve impactar diretamente na permanência, também, da MRV, que ocupa a omoplata da camisa. O atual acerto entre as partes vai até junho, mas como as duas empresas em questão têm o mesmo dono, a tendência é por mais uma extensão de contrato.

MEU DEUS QUE SAUDADE DE IR PRO MORUMBI, PASSAR RAIVA, CANTAR, VER O SÃO PAULO DO DINIZ EM AÇÃO, PQP — Matheus com M de meia noite eu te conto (@Mat__euss) April 10, 2020

Atualmente, o São Paulo conta com nove parceiros para seu uniforme. Além de Banco Inter e MRV, estampam sua marca a AOC (peito), Urbano (mangas), Gazin Colchões (barra traseira), SPFC Chip (calção frontal), Cartão de Todos (calção frontal), Betsul (calção traseira) e Cimento Cauê. Na contramão do clube do Morumbi, o ​Corinthians viu três de seus sete patrocinadores congelarem os pagamentos. Já o Azeite Royal colocou fim, de forma unilateral, ao acordo com ​Flamengo, ​Vasco da Gama, ​Botafogo e ​Fluminense.

