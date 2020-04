Em meio à pandemia, Deborah Blando solta um grito de esperança

Diante do caos instalado mundialmente pelo novo coronavírus, a arte, mais do que nunca, se faz necessária e funciona como um grito de esperança em um momento recheado de incertezas. Essa é a afirmação de Deborah Blando, que acaba de lançar um novo trabalho, I Will Never Forget You, faixa inspirada na visão budista da atual situação mundial.



A letra teve influência nos ensinamentos do guia espiritual Geshe Kelsang Gyatso, um renomado mestre, monge Budista e fundador da Nova Tradição Kadampa.



“O que me inspirou, a princípio, foram as preces. Peguei as palavras do meu guia espiritual Geshe Kelsang e as tomei como um mantra para trazer conforto neste momento. A melodia surgiu a partir destas orações. O nome da canção veio das três frases de Geshe Kelsang, ‘eu sempre estarei com você’, ‘eu sempre estou te ajudando’ e ‘eu nunca vou te esquecer’, esta última que leva o nome do meu novo single”, conta Deborah.



Acompanhada de um videoclipe, que mostra um olhar de extrema sensibilidade em relação ao momento em que vivemos, I Will Never Forget You traz uma mensagem de esperança e enaltece o incansável trabalho dos profissionais de saúde. A produção é composta por imagens de diversas cidades vazias, por conta do afastamento social, além de filmagens de hospitais e o incansável trabalho dos profissionais de saúde. O clipe foi rodado no Templo pela Paz Mundial, no Manjushri Kadampa Meditation Center, conhecido como o centro-mãe da Nova Tradição Kadampa, NKT, em Ulverston, na Inglaterra.



Italiana, Deborah Blando tem conhecimento do quanto a música é importante para seu povo e, por conta disso, foi tomada de uma grande inspiração para escrever a letra. A Itália é epicentro da COVID-19 e já registrou mais de 25 mil mortos.



“Essa música é para gerar compaixão, é uma forma de me aproximar dos outros. Fiquei muito emocionada com a nossa situação, a dos italianos, e eu sei que a música tem uma presença muito forte na nossa cultura. Eu vi cenas na internet que viralizaram de italianos cantando e eu fiquei muito emocionada e tocada. Fiquei com mais vontade de cantar. Aquilo me inspirou. Eu voltei pras minhas raízes, pro meu berço, que é a Itália”, disse Deborah.



A cantora mora há seis meses em Ulverston, na região de Cumbria, no norte da Inglaterra. Ela deixou Florianópolis para ingressar em um curso de formação de professores de budismo e meditação. A música, sem fins lucrativos, terá todos os direitos revertidos para o projeto internacional de construção de templos Kadampas pela paz mundial.



Confira o clipe