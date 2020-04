Em meio ao coronavírus, SAMU abre 3 concursos com salários de até R$ 8.564,91

Não perca. De acordo com uma lista preparada pelo Notícias Concursos, há vagas abertas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192, para candidatos com o ensino fundamental, médio e superior. Os salários, já com os benefícios, podem chegar a até R$ 8.050,38.

O Samu é um programa que tem como finalidade prestar o socorro à população em casos de emergência. Com o serviço, o governo vem reduzindo o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce.

O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.

CISRU SAMU

No Estado de Minas Gerais, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (CISRU) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas em cargos de níveis médio/ técnico e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem, Médico e Condutor Socorrista. Os salários oferecidos variam R$ 1.350,00 e R$ 7.050,00, por carga horária de e 120 e 210 horas mensais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 6 e 24 de abril de 2020, no endereço eletrônico do Consórcio.

Concurso CIUENP SAMU

O Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná (CIUENP – SAMU 192) faz saber aos interessados a abertura de 30 vagas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de técnico em enfermagem socorrista, auxiliar administrativo, advogado, técnico auxiliar de regulação médica, auxiliar de almoxarifado e frota, contador, técnico de informática, zelador entre outros.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.596,16 e R$ 8.050,38. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 04 de maio de 2020, no site oficial da Faculdade Alfa. A taxa de inscrição oscila entre R$80 e R$150.

CONSAMU

O Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste (CONSAMU) faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de 12 vagas, além de cadastro reserva. As chances são para cargos de níveis médio/técnico e superior.

As vagas são para os cargos de assistente social, fisioterapeuta, técnico em segurança do trabalho, técnico em farmácia, nutricionista e psicólogo.

O salário será de até R$ 3.017,05. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão sei inscrever até dia 15 de abril pessoalmente de segunda a sexta-feira, doe período das 08h30 às 11h30 e das 14h às 17h, na sede do CONSAMU / Setor de Recursos Humanos, situada na Rua Uruguai, nº 283, bairro Alto Alegre, em Cascavel (PR).

A taxa de inscrição vai custar R$50 para nível médio/técnico e R$100 para nível superior.

Veja também: Trabalhe nos Correios: Empresa abre matrículas com 4.462 vagas para jovens aprendizes