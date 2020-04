Em meio ao corte nos custos, São Paulo precisa explicar ‘como traria Cavani’

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o São Paulo precisou explicar ao mercado que não manteve negociações com o uruguaio Edinson Cavani. Recentemente, Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do clube, declarou que conversa há tempos com o compatriota.

De acordo com informações do UOL Esporte, a declaração do dirigente não caiu bem, principalmente pela eventual tratativa trazer altos custos (salários, luvas etc.) para a agremiação, e o Tricolor estar em fase de renegociação de dívidas e aplicação de medidas para cortar o máximo possível de suas dívidas para reduzir os dados financeiros causados pelo Covid-19.

Foto: Reprodução / Twitter Diego Lugano

A princípio, o questionamento seria: por que o São Paulo precisaria renegociar contratos se tem condições de arcar com os gastos do astro do Paris Saint-Germain? Vale destacar que o clube conseguiu adiar alguns pagamentos a bancos e fornecedores de serviços, e ainda reduziu 50% dos salários e congelou 100% dos direitos de imagem dos jogadores. Os atletas vão receber o valor de forma parcelada no futuro.

“Você faz um projeto desses. Fazer dois é impossível”, destacou uma pessoa próxima da diretoria tricolor, em contato com o UOL. Para além dos problemas financeiros relacionados à pandemia do novo coronavírus, o São Paulo ainda vai precisar dar explicações sobre o balanço da temporada passada, que indicou déficit de R$ 156 milhões.

