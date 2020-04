Em programa, Rafael Sobis recorda mágoa com apresentadora: “Poderia pegar leve, né?”

​ Nesta sexta-feira (3), o atacante do ​Ceará e ídolo do Internacional, Rafael Sobis , foi o convidado do programa Jogo Aberto, da Rede Bandeirantes, e recordou chateação com apresentadora Renata Fan devido a acontecimentos na Copa Libertadores de 2015.

Conforme recorte do ​UOL Esporte, o jogador lembrou de comentários da jornalista sobre vaias da torcida colorada em partida da semifinal daquela edição do torneio sul-americano. À época, Sóbis defendia o Tigres, do México, e foi bastante hostilizado durante o confronto.

Em 2015, a apresentadora disse que era normal vaiar um ícone que estava com a camisa de outro clube, enquanto o comentarista Denílson saiu em defensa do atacante. “A vaia não é violência, não é nada. Eu sou colorada, e a condição de ídolo que ele tem no Inter é importante, mas agora ele é adversário”, comentou Renata Fan, na oportunidade.

A princípio, Sobis não discorreu muito sobre o assunto, mas não escondeu a mágoa após questionamento do ex-atacante de São Paulo e Palmeiras.

“Eu me lembro deste episódio que me magoou, do qual você (Denílson) me salvou, você estava do meu lado. Eu fiquei bem chateado na época, no qual a Renata falou, se não me engano, que era para eu ser vaiado, que concordava com a vaia, algo assim, quando eu joguei pelo Tigres contra o Inter”, relembrou.

Por sua vez, Renata Fan não entrou muito na ‘polêmica’ e engrandeceu o sentimento colorado de Sobis.

“Hoje, depois de muito tempo, tanto o Tigres quanto o ​Internaci​onal não levaram aquela Libertadores. Para o Tigres, era mais complicado, a gente sabe que um time que vem da CONCACAF parece que tem menos espaço na Libertadores, a gente percebe isso. Não poder, por exemplo, fazer uma final em casa, isso é um absurdo. Então, acabou que Inter e Tigres fizeram um duelo tão forte, tão intenso, e eu te entendo, você é profissional, naquele momento você estava defendo o Tigres, você não poderia entrar em campo com o seu ‘coloradismo’, que eu sei que é muito forte. Naquele momento, nós estávamos de um lado, e o Tigres de outro, e a gente sabe que, talvez, ninguém tenha conseguido trazer explosão para aquele confronto quanto o Sobis”, comentou.

O atacante não deixou ‘passar despercebido’ e falou que Renata Fan poderia ter se segurado nos comentários. “Só que do teu lado, tu tem o microfone, né? E você chega a muita gente. Por exemplo, teve uma coisa que, na época, me deixou muito chateado: eu tinha camarote no Beira-Rio, minha família estava vendo o jogo, e um dos meus filhos gritava ‘papai’ ou algo assim e os torcedores ameaçavam ele. Eu entendo a paixão, mas você poderia pegar leve, né?”, encerrou.

Por fim, a apresentadora não entrou em maiores discussões e deixou o desentendimento no passado. “A gente já superou isso. (…) Um dia, a gente se encontrou numa concentração do Inter, e o Sobis foi o primeiro a me receber, o primeiro a conversar comigo, ele e o D’Alessandro, e eu tenho saudade de jogadores como você no Inter”, finalizou.

