Em segurança: Santos tem ‘boa notícia’ referente a acordos de patrocínio

​Enquanto grande parte dos clubes brasileiros começa a se preocupar com perdas de parcerias e rupturas de contrato, o ​Santos se vê ‘bem amparado’ em relação ao assunto. Na Vila Belmiro, o clima é de tranquilidade e confiança no cumprimento dos acordos de forma integral.

Como destaca o ​UOL Esportes, das 16 empresas vinculadas ao Peixe – considerando equipe profissional masculina, categorias de base e equipe feminina -, somente uma precisou retirar seus investimentos do futebol: a Amazing Thailand, Autoridade de Turismo da Tailândia, que tinha um acordo com o Santos referente às categorias de formação. O setor de turismo é um dos mais afetados pela crise do coronavírus, portanto, o movimento não ‘assustou’ o clube.

Na contramão da ‘tranquilidade’ referente às receitas de patrocínio, o Peixe se preocupa, e muito, com a suspensão do pagamento das cotas de televisão e ausência de arrecadação com bilheteria. O quadro de sócios também deve sofrer perdas a partir do próximo mês.

