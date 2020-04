Em texto emocionante, Cannavaro pede união dos italianos na luta contra o coronvírus

Quando um ídolo do esporte tem algo a falar, normalmente seus fãs param para ouvir. Pois dessa vez as palavras de Fabio Cannavaro, capitão da Itália na conquista da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, não vieram através de discurso em microfone ou em um estádio lotado. Por meio de uma carta escrita ao ​The Players Tribune e endereçada aos italianos, ele demonstrou toda a consternação com o momento vivido por seu país, um dos mais assolados pela pandemia de coronavírus.

Cannavaro vive uma situação incomum. Atual treinador do Guangzhou Evergrande, mora na China, primeiro epicentro mundial da Covid-19. Pois ele admite que subestimou a doença, pensando que era apenas uma gripe e que sua terra-natal não seria afetada. Por isso, ao lamentar as vidas perdidas e saudar todos aqueles trabalhadores da saúde que estão se arriscando para salvar pessoas, fez um apelo: “Agora que estamos no meio dessa batalha, devemos lutar juntos. E isso significa trazer as melhores versões de nós mesmos. É claro que todos sabemos que a Itália é um país incrível. Temos costas deslumbrantes e uma paisagem cênica. Temos um clima que nos permite passar muito tempo ao ar livre. Temos moda, temos comida. Mas a vida na Itália é tão boa que às vezes tendemos a descansar sobre os louros. Às vezes, cuidamos de nossas próprias coisas, em vez de pensar no bem comum. E quando fazemos isso, estamos desperdiçando nosso potencial. Felizmente, no entanto, também há momentos em que realmente decidimos mostrar nosso orgulho – e esses momentos tendem a ser quando as coisas ficam difíceis, quando há algo importante em jogo”, disse.

Ao lembrar de momentos importantes do esporte, em que a união de jogadores e torcida fez com que a Itália alcançasse seus louros, disse que o caminho de recuperação do país também passa por isso. “Neste momento, precisamos do mesmo espírito de unidade inquebrável que um país. Já vimos alguns grandes exemplos de solidariedade. A frase andrà tutto bene – tudo ficará bem – é uma mensagem de apoio àqueles que estão presos em casa, aos que estão assustados, solitários ou deprimidos. As pessoas saíram em suas varandas para aplaudir nossos trabalhadores médicos. Os vizinhos cantaram músicas juntos. Este é o tipo de unidade que precisamos. (…) Claro, é verdade que nenhum de nós é o Super-Homem. Mas quando estamos juntos, podemos conseguir qualquer coisa”, acrescentou.

É sabido que, quando este pesadelo passar, a Itália será diferente. Muitos precisarão reconstruir a vida sem a presença de entes queridos, buscando novos empregos. Mas o ex-zagueiro torce que este momento chegue o mais rápido possível. Por isso, ainda anunciou a coleta de fundos junto aos seus companheiros de seleção de 2006 para repassar à Cruz Vermelha, que poderá utilizar esta arrecadação em tudo o que for necessário para combater o vírus. É preciso, segundo Cannavaro, que todos permaneçam fortes. E é o que os italianos estão tentando fazer.