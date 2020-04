EMBRAPA: Inscrições abertas para o processo de seleção de bolsistas CNPq 2020

O Programa de Estágio da Embrapa tem como objetivo orientar os estudantes, permitindo a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na instituição de ensino. Isso ocorre por meio da vivência de ambientes e processos de trabalho em situações reais da futura profissão. De acordo com o Programa, as unidades centrais e descentralizadas da Embrapa podem conceder estágio para alunos de ensino médio, graduação e pós-graduação.

As oportunidades do processo de seleção de bolsistas CNPq 2020 são para alunos de graduação e profissionais de nível superior em projetos de pesquisa na Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos-SP.

Temas dos projetos, níveis das bolsas e área de formação dos candidatos:

Projeto 1: Tecnologias Habilitadoras para automação da Agricultura de Precisão: silvicultura, sistemas integrados e pecuária.

Bolsa: ITI-A

Área de formação:

Ciências Biológicas;

Engenharia Agrícola;

Engenharia Agronômica;

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Biossistemas;

Gestão e Análise Ambiental;

Medicina Veterinária ou Zootecnia, com conhecimentos básicos de geoprocessamento e sistemas de informação geográfica (SIG);

Imagem e Som, com experiência no processamento de vídeos.

Projeto 2: Tecnologias para conservação e agregação de valor de carne bovina e derivados.

Bolsa: ITI-A1, DTI-B2, DTI-C3

Área de formação:

1 Ciência de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição ou Tecnologia de Alimentos;

Ciência de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição ou Tecnologia de Alimentos; 2 Farmácia ou Química, com experiência em cromatografia gasosa;

Farmácia ou Química, com experiência em cromatografia gasosa; 3Ciência de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, Tecnologia de Alimentos ou Zootecnia.

Projeto 3: Melhoramento Genético de Paspalum: desenvolvimento de forrageiras para nichos especiais.

Bolsa: ITI-A e DTI-C

Área de formação:

Biotecnologia;

Ciências Biológicas;

Engenharia Agronômica.

Projeto 4: Desenvolvimento de métodos alternativos para controle de ectoparasitos de interesse veterinário.

Bolsa: DTI-C

Área de formação:

Ciências Biológicas;

Medicina Veterinária.

Projeto 5: Point-of-Care (POC): uso da técnica para detecção de mastite bovina.

Bolsa: DTI-C

Área de formação:

Biotecnologia;

Ciências Biológicas.

Projeto 6: Pecuária do futuro: ferramentas de suporte à tomada de decisão no manejo e transferência de tecnologias para pastagens.

Bolsa: ITI-A

Área de formação:

Engenharia de Produção;

Marketing;

Relações Públicas;

Tecnologia da Informação.

Requisitos dos candidatos e tipos de bolsa:

ITI-A (R$ 400,00): Estudante do nível superior; aluno de curso técnico que já possua nível médio concluído; ou graduado em nível médio há, no máximo, 3 (três) anos;

DTI-B (R$ 3.000,00): Profissional de nível superior com, no mínimo, 2 (dois) anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação;

DTI-C (R$ 1.100,00): Profissional de nível superior.

Inscrições e documentos:

As inscrições devem ser feitas até o dia 29/05/2020, por e-mail, junto ao Setor de Estágios da Embrapa Pecuária Sudeste ([email protected]). O candidato deverá informar, no corpo do e-mail: o projeto de interesse (dentre os 6 projetos listados na tabela), o nível da bolsa (ITI-A, DTI-B ou DTI-C), a área de formação e informações de contato (nome completo, e-mail e telefone). Como anexo, enviar cópia de currículo (de preferência, currículo Lattes) e histórico escolar.

Seleção:

Os candidatos serão avaliados considerando-se currículo e histórico escolar, podendo ser chamados à realização de entrevista com orientador.

Com informações da EMBRAPA.