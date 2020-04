Emicida manda ‘direta’ para Gabriela Pugliesi

Gabriela Pugliesi foi polêmica no último final de semana. A influenciadora digital, que tinha sido vítima do novo coronavírus e agora está curada, resolveu dar uma festa no sábado (25) e reunir amigos em casa, quebrando a quarentena por causa da pandemia.



Isso revoltou muitos internautas e até famosos, que criticaram muito a atitude da blogueira e a detonaram nas redes sociais. Um deles foi Emicida, que deixou seu recado durante uma live que realizou no domingo (26).



No meio de seu show por transmissão ao vivo, o rapper resolveu agradecer aos profissionais de saúde e a todos que estão cumprindo o isolamento social e fazendo com que esse período seja o ‘menos sofrido possível’. Nesse momento, disparou uma ‘direta’ para Gabriela Pugliesi em referência ao acontecido.



“Valeu Organização Mundial da Saúde, um salve para todos que estão se comprometendo com fazer as pessoas atravessarem essa pandemia da maneira menos sofrida possível. Menos para a Pugliesi”, falou.



A musa fitness chegou a compartilhar algumas fotos do evento em seu Stories do Instagram, mas logo deletou os registros. Isso não impediu que muitas pessoas tivessem tirado prints e reproduzido nas redes sociais.



O assunto logo viralizou e Pugliesi foi muito detonada pelo público, chegando até mesmo a perder alguns patrocinadores.



O motivo da celebração teria sido o reecontro com Mari Gonzalez, que estava confinada na casa do BBB20.



Entre os convidados estavam a própria Mari e o namorado, Jonas, também ex-BBB, Mariana Saad, Bárbara Brunca e Erasmo, marido de Pugliesi.



Nos comentários da última publicação da loira, alguns internautas demonstraram suas insatisfações.



“Que adianta gravar videozinho contando sua “rotina” e a primeira oportunidade que tem junta os amigos em casa???? Qual a dificuldade de entender que é cada um NA SUA?”, escreveu um seguidor. “Eu fico mal vendo as pessoas brincarem com tudo que estamos vivendo. Não é hora de festa. Estamos passando por uma guerra, a saúde do Brasil é triste e ainda sim vejo esse povo agindo como se nada tivesse acontecendo. Cadê o isolamento social?”, se indignou outra pessoa. “E a quarentena???? Irresponsabilidade fazer festinha e ficar postando ainda, uma influenciadora q fala de bem estar e saude ainda por cima”, disse mais uma.



Horas depois do ocorrido, Gabriela Pugliesi retornou às redes sociais e pediu desculpas pelo ocorrido.



“Eu só estou fazendo esse vídeo para pedir desculpas, do fundo do meu coração. Ontem eu juntei meia dúzia de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, bebeu. Eu me passei, postei, falei besteira”, afirmou ela. “Enfim, estou extremamente arrependida, estou mal comigo mesma, fui irresponsável, imatura, e mais uma vez quero pedir desculpas. Errei porque não é para juntar gente em casa, porque tem gente passando dificuldade, porque é ofensivo, não ajuda ninguém nesse momento. A quarentena está difícil para mim, mas sei que está muito mais difícil para outras pessoas. E eu que me proponho sempre a falar sobre como a vida pode ser maravilhosa, tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo, sobre o que eu faço, sobre o que eu posto. Então, queria pedir desculpas do fundo do meu coração”, concluiu.