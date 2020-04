Eminem distribuiu refeições em um hospital de Detroit

Eminem também está apoiando os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus nos Estados Unidos, e o rapper garantiu que os funcionários de um hospital de Detroit fossem bem alimentados esta semana.

O hospital Henry Ford Health System, em sua cidade natal, agradeceu o apoio do músico, depois que ele doou refeições em potes, da “Mom’s Spaghetti” aos para funcionários que trabalham duro em meio à pandemia da COVID-19, na terça-feira (21).

Um post na conta do Instagram da unidade médica dizia: “Nossos #heróisdasaúde ‘se perderam’ no delicioso Mom’s Spaghetti doado pelo próprio @eminem de Detroit. Obrigado por fornecer uma refeição especial para os membros da nossa equipe!”.

Os potes de espaguete apresentavam logotipo Shady, apelido do rapper, na parte inferior e estavam rotulados com as palavras “Thank you Frontline Caregivers” (Obrigado cuidadores da linha de frente).

O nome ‘Mom’s Spaghetti’ vem da letra da música de Eminem, de 2002, ‘Lose Yourself’, na qual ele canta: “Suas mãos estão suadas, joelhos fracos, braços pesados ​​/ já há vômito no suéter – espaguete da mamãe”.



12 anos longe dos vícios



Eminem comemora mais um ano em sua luta contra o álcool e as drogas. O rapper festejou no Instagram 12 anos de sobriedade. O cantor, que já foi 15 vezes ganhador dos prêmios Grammy, compartilhou com os fãs em seu Instagram uma foto de sua nova moeda, que marca esse momento importante em sua vida.

“12 anos limpo! Não tenho medo”, Eminem postou em seu Instagram para comemorar o dia.

Hoje aos 47 anos, o cantor afirma que ter ficado longe dos vícios fez dele um homem melhor.