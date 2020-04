Eminem festeja seus 12 anos longe dos vícios

Eminem comemora mais um ano em sua luta contra o álcool e as drogas. O rapper festejou no Instagram 12 anos de sobriedade. O cantor, que já foi 15 vezes ganhador dos prêmios Grammy, compartilhou com os fãs em seu Instagram uma foto de sua nova moeda, que marca esse momento importante em sua vida.

“12 anos limpo! Não tenho medo”, Eminem postou em seu Instagram para comemorar o dia.

Hoje aos 47 anos, o cantor afirma que ter ficado longe dos vícios fez dele um homem melhor.



Processo contra a Spotify



Em outras notícias, no ano passado a gravadora de Eminem, Eight Mile Style, entrou com uma ação contra o Spotify, serviço de streaming de música, por infringir direitos autorais sobre o catálogo do rapper.

Segundo a revista Hollywood Reporter, a companhia alega que a plataforma de música não tem licença para oferecer mais de 250 temas do cantor, o que, segundo eles, gera lucros de ‘bilhões de dólares’.

Eight Mile Style acusa nos documentos que o Spotify também não pagou a parte proporcional que lhes corresponde para cada reprodução.

O processo foi aberto em um tribunal federal em Nashville, Tennessee. Não se sabe ainda se o problema foi resolvido.