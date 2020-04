Empresário de Jorginho cita Juventus e revela ofertas de dois gigantes pelo meia

​Adorado pela torcida do ​Chelsea, Jorginho é o maestro do time hoje comandado por Frank Lampard. Vivendo o auge de sua forma aos 28 anos, o camisa 5 está em alta no mercado, com seu nome no centro de diversas especulações e rumores para 2020/21. Apesar de ainda ter contrato longo com o clube londrino – o vínculo atual é válido até junho de 2023 -, não são remotas as chances de vermos o meio-campista com outra camisa na próxima temporada.

Em entrevista exclusiva concedida à ​90min britânica, o empresário do jogador, João Santos, atualizou a situação de Jorginho e comentou as especulações que o ligam à Juventus, equipe atualmente comandada por Maurizio Sarri, ex-técnico do atleta no Napoli: “No momento não conversei com ninguém na Juventus. Conheço Fabio Paratici e Federico Cherubini muito bem e tenho um excelente relacionamento com eles. Mas, até o momento, não me procuraram. Todos nós sabemos o quanto Sarri valoriza Jorginho, mas não sabemos quais são seus planos para a próxima temporada”, afirmou.

Se a Juventus não está no páreo pelo camisa 5, quem está? De acordo com o agente, dois gigantes do Velho Continente já manifestaram interesse pelo atleta, mas uma renovação com o Chelsea não está descartada: “Recebi ofertas oficiais de dois grandes clubes. Não posso dizer quais por respeito ao Chelsea, porque não estamos autorizados a abrir negociações no momento. E, como eu disse antes, há vontade de permanecer [no Chelsea]. Mas é normal que um jogador de seu calibre seja do interesse de outros clubes. A única coisa que posso dizer é que são dois dos oito melhores clubes da Europa“, concluiu.

