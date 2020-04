Empresário projeta economia milionária se Galo optar por grama artificial em arena

​Na última segunda-feira, foi dado o pontapé inicial para a construção da Arena MRV, futuro estádio do ​Atlético-MG. E, já pensando em bola rolando, o clube cogita instalar gramado artificial em sua casa. Para saber das vantagens e desvantagens de cada um dos pisos, o ​Uol Esporte falou com Alessandro Oliveira, que é sócio-proprietário da Soccer Grass, empresa que recentemente colocou grama sintética no Allianz Parque, onde joga o ​Palmeiras.

Segundo o especialista, a instalação do piso sintético é mais cara, chegando a cerca de R$ 7 milhões, contra R$ 4 milhões do gramado natural. No entanto, o custo de manutenção é bem mais baixo, o que geraria uma economia de R$ 1,2 milhão por temporada. “Na manutenção do sintético, hoje, dá em média R$ 25 mil por mês para uma arena que tem shows. Se não tiver shows, o valor ainda cai. Quando você tem a grama sintética, você tem a possibilidade de fazer mais eventos e mais jogos. Aí você também aumenta a sua receita. Então, ela se paga muito rápido. E a durabilidade é de no mínimo dez anos. É uma outra vantagem”, disse.

Oliveira ainda citou o estádio palmeirense como um exemplo de bom investimento. “No caso do Allianz Parque, eles trocavam de três a quatro vezes por ano a grama. Quando você tem muito show, a grama morre, porque ela fica coberta. Então, você tem que trocar tudo. Quando você coloca isso na ponta do lápis, e fala que só de manutenção tem que gastar R$ 120 mil por mês. Em 12 meses, vamos gastar R$ 1,440 milhão. Para arredondar, R$ 1,5 milhão de manutenção.” O empresário garantiu que uma boa grama sintética não sofre danos com espetáculos que necessitam, por exemplo, de palco e que têm uma grande aglomeração de pessoas.

