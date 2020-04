Enderson aprova nome, e Cruzeiro reabre conversas com velho conhecido

​Depois que assumiu como técnico do ​Cruzeiro no lugar de Adilson Batista, Enderson Moreira não recebeu nenhum reforço. Pois um nome a ser confirmado pode ser um velho conhecido da torcida, que vestia a camisa do clube até o final do ano passado. Como destaca o o ​Uol Esporte, a Raposa reabriu conversas com o lateral-esquerdo Dodô, agora para tê-lo em definitivo.

Emprestado pela Sampdoria em 2019, o jogador passou a maior parte da última temporada no banco de reservas, preterido por Egídio. Depois, com a crise financeira e o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe precisou abrir mãos de estrelas do elenco. Assim, não exerceu o direito de compra de Dodô e o liberou. Agora que o atleta tem vínculo até junho com a equipe italiana, a ideia é viabilizar seu retorno.

“O Enderson gosta muito dele, ele é um grande jogador, fez mais de 100 jogos pelo Santos, fora a temporada dele no exterior, então, é uma conversa que está aberta e vamos tentar resolver de uma maneira ou de outra. Tem muitas pendengas jurídicas aí, mas eu acredito que vai dar certo”, disse o diretor de futebol Ricardo Drubscky à Rádio Itatiaia. O dirigente se refere ao fato de que, recentemente, o próprio lateral entrou na Justiça com o objetivo de voltar a treinar na Toca da Raposa. Junto à diretoria anterior, já havia o combinado para estender sua permanência em Belo Horizonte. No entanto, os atuais gestores, mesmo que tenham interesse no profissional, querem uma revisão do salário e do acordo que prevê pagamento de luvas na casa dos R$ 8 milhões.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.