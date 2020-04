Enderson Moreira descarta chegada de ex-Corinthians: “A gente não pensou”

O futebol parou por conta da pandemia do novo coronavírus, mas o C​ruzeiro segue no mercado e procurando ao menos mais três ou quatro reforços para compor o elenco de Enderson Moreira. Especulado, o meia Jadson não parece estar nos planos da Raposa.

Em entrevista à ESPN Brasil, o treinador disse que tem o aval do clube para escolher jogadores no mercado e que traçou um perfil, incluindo de idade, para os novos reforços. Até o momento, a celeste fez 10 contrações, mas nenhuma após a chegada do novo comandante.

“A gente está buscando, eu queria rechear [o elenco] com uma fase que é ótima do atleta profissional, que é dos 23 aos 30 anos, quando não é menino, não é tão experiente. É uma fase ótima, de maior maturidade do atleta. Nas questões físicas, ele ainda está muito inteiro em todos os aspectos. Força, na capacidade técnica de maturar o jogo. Já perdeu a ansiedade de um menino. A gente está buscando jogadores nessa faixa etária, que seria importante para a equipe do Cruzeiro”, ressaltou.

Enderson Moreira ainda comentou sobre o caso específico do ex-​Corinthians e, apesar de elogiar o meia, tratou de acabar com os rumores de que o jogador de 36 anos estaria negociando com o Cruzeiro. Vale destacar que o clube não divulga nomes, mas procura ​laterais, um meia – provavelmente Regis, do ​Bahia – e um atacante de velocidade.

“Jadson é um excelente atleta, de muita qualidade, mas que nesse momento a gente não pensou muito, até pelas dificuldades que nós temos. A gente já tem uma espinha dorsal de jogadores com uma ótima experiência. A gente sabe que esses atletas precisam ter um espaço para poder contribuir muito com a equipe. A princípio não tínhamos pensado na questão do Jadson, apesar de ser um excelente atleta, de nível indiscutível”, encerrou.

As informações são do ​UOL Esporte.

