ENEM digital irá seguir a mesma estrutura de provas do ENEM impresso

A opção para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na versão digital, poderá ser feita durante o período de inscrições, entre 11 e 22 de maio de 2020. As provas serão aplicadas em todas as unidades da Federação. A lista com as cidades onde ocorrerá a aplicação on-line, com respectivo número de vagas, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 22 de abril, e está disponível também na Página do Participante do ENEM.

Logística:

O ENEM Digital irá seguir a mesma estrutura logística do ENEM impresso. As provas serão aplicadas em locais definidos pelo INEP, sob as mesmas condições de segurança e sigilo. Portanto, o participante deverá comparecer a esses postos, e não haverá prova em casa ou realizada em computador pessoal. Como se trata de uma aplicação-piloto, podem se inscrever concluintes do ensino médio neste ano ou que já concluíram esta etapa da educação. Quem ainda não concluiu ou não está em processo de conclusão do ensino médio em 2020 (participante conhecido como “treineiro”) não poderá se inscrever na modalidade.

Estrutura do ENEM Digital:

Será aplicada a mesma estrutura do ENEM impresso: quatro provas objetivas e a redação. Cada uma das provas terá 45 questões de múltipla escolha apresentadas na tela do computador. A redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias de provas.

O tempo de duração da aplicação do ENEM Digital será o mesmo do exame tradicional, distribuído da seguinte forma:

No primeiro dia do exame, 22 de novembro , serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá cinco horas e 30 minutos de duração , contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas. O participante somente deverá responder às questões da prova da língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição;

No segundo dia do exame, 29 de novembro, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá cinco horas de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas.

As provas do ENEM impresso serão realizadas nos dias 1º e 8 de novembro. O período de inscrição é o mesmo para as duas versões do exame (11 a 22 de maio). O participante não poderá trocar sua opção de modelo de exame (digital ou impresso) após concluir a inscrição.

*Com informações do INEP.