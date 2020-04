Quem deve sair do BBB, Babu, Manu Gavassi ou Mari? Veja resultado parcial da nossa enquete

Após a saída de Ivy neste domingo (19) com 74,17% dos votos, uma nova Prova do Líder foi realizada. Rafa Kalimann foi o vencedora da disputa. Na sequência, ela indicou Mari à berlinda.

Manu Gavassi foi a mais votada pela casa. Ela tinha direito a dar o contragolpe, e escolheu Babu.”Não consigo votar na Thelminha”, disse Manu. Este é o nono paredão do ator, recorde histórico do BBB.

Na hora de pedir votos, Babu disse que deu tudo de si no programa “Fui contra tudo e contra todos. Acho que estou sem sorte, a minha sorte é vocês em casa”, afirmou.

Já Manu Gavassi afirmou que perdeu todo o controle no reality. “Ainda bem que eu perdi, porque eu pude viver tudo”.

Já Mari disse que se mostrou sem filtros.”Quero muito chegar à grande final.”

A Prova do Líder foi de sorte. Os participantes deveriam tirar bolas coloridas de caixas. Na primeira caixa, se a bola fosse dourada, eles seguiam no jogo, mas se fosse vermelha, eram eliminados. Mari foi a única eliminada nesta primeira rodada.

A segunda urna seguia com as mesmas regras, e Manu foi a eliminada. Na terceira urna, além das bolas vermelhas e douradas, existia a bolinha azul, que permitia ao participante resgatar uma das pessoas eliminadas e ambas avançarem. Babu chegou a deixar a disputa, mas foi resgatado por Rafa, que pegou a bolinha azul. “Eu vou resgatar o Babu, porque ele nunca foi líder.” O ator chorou com a atitude da sister.

Na quarta rodada, porém, voltavam a existir só as bolas vermelhas e douradas, e Babu foi o eliminado.

Rafa e Thelma disputaram a última rodada. Ganhava quem tirasse primeiro três bolinhas douradas. Rafa foi a vencedora. Ela escolheu Manu para ir ao VIP com ela.