Entidade desmente cargo da ex-BBB Gizelly Bicalho

Em recente conversa com a cantora Lexa no Instagram, Gizelly revelou que foi nomeada presidente nacional da Jovem Advocacia Criminal da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM).



Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, a ex-BBB já era presidente estadual de tal comissão pelo Espírito Santo e agora afirmou que conseguiu um novo cargo, desta vez a nível nacional.



“Quando saí, o presidente [da Associação] no Espírito Santo mandou uma mensagem falando: ‘Estou torcendo por você. Se você sair, o cargo continua sendo seu’. Depois, ele me ligou e falou assim: ‘Tenho uma novidade. Você não vai ser mais presidente estadual, vai ser a nacional’. Criaram uma comissão da Jovem Advocacia Criminal e eu sou a presidente nacional”, contou ela na ocasião.



Porém, o perfil oficial da ABRACRIM no Instagram publicou uma nota desmentindo a informação dada por Gizelly.



“A ABRACRIM – Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, tendo em vista a grave disseminação de notícias inverídicas, vem a público esclarecer que a advogada Gizelly Bicalho, ex-participante do reality show “Big Brother Brasil”, é associada de nossa entidade, porém não ocupa qualquer cargo diretivo nacional”, dizia o comunicado.



Em seu Instagram, a advogada se manifestou sobre o ocorrido. Em nota, ela escreveu:



“Devido ao incidente que houve envolvendo meu nome e o nome da ABRACRIM (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas), venho a público esclarecer alguns pontos.

Atualmente, sou presidente da Comissão da Jovem Advocacia Criminal no meu estado, Espírito Santo (ES). A Comissão atua com atividades voltadas para advogados criminalistas com até 5 anos de carreira.

Antes da minha entrada no Big Brother, como sempre afirmei, tenho uma carreira sólida na advocacia criminal. E, enquanto presidente desta Comissão a nível estadual, sempre me dediquei à classe, pois sou da militância.



Quando saí do programa, o presidente estadual da ABRACRIM – ES, Dr. Homero Junger Mafra, me fez o convite para presidir uma comissão jovem a nível nacional, que ainda seria criada. A ordem para que eu fosse sondada se aceitaria ou não o convite partiu do presidente nacional da Abracrim, Dr. Elias Mattar Assad.



Ainda nesse sentido, frisou Homero Mafra, que o convite é devido ao fruto do meu trabalho à nível estadual. Assim sendo, aceitando o convite representaria os jovens advogados capixabas a nível estadual.



Na animação e na empolgação pelo convite, me antecipei e divulguei essa informação antes que fosse publicada a portaria de nomeação.



Infelizmente, quando falei no meu discurso no primeiro paredão do receio de perder minha carreira, estava também falando de questões que a alta exposição traz, incluindo, muitas vezes, disputas internas entre os colegas de profissão. Por isso, sempre prego com os jovens advogados: quando você ajuda um colega de profissão, aprofunda a amizade e não a competição.

Por fim, ressalto que sigo sendo advogada criminalista com orgulho e me colocarei a serviço da classe sempre que for chamada, pois o advogado é peça essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito e fortalecimento da Justiça.

Atenciosamente,



Gizelly Bicalho.”



Durante a live que fez com Lexa, Gizelly também comentou sobre como está sendo a repercussão após sua participação no programa. Já fora do confinamento, a advogada disse que notou muitas mudanças em sua vida.



Uma delas é que descobriu um talento especial para fazer piada. A ex-sister contou que não sabia como era engraçada até ouvir comentários sobre isso.



“Quando eu saí, o Tiago, a produção, todo mundo falou: ‘Você é muito engraçada’. Quando cheguei no hotel e comecei a ver as coisas, falei: ‘Caraca, eu sou muito engraçada’”, contou ela.



Depois, Gizelly ainda declarou que a emissora estava perdendo tempo por não tê-la ainda.



“A Globo estava me perdendo, ainda bem que me achou”, declarou.







