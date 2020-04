Equatorial Alagoas doará cestas básicas e kit de higiene para ajudar população carente

Movida pela solidariedade, a Equatorial Energia Alagoas se juntou a outras empresas do estado no movimento “Empresários do Bem”. A distribuidora irá realizar a doação de 5 mil cestas básicas e 5 mil kits de higiene.

Cada kit de higiene será entregue com três detergentes de 500 ml e três águas sanitárias de 1 litro. Já as cestas básicas serão compostas por arroz, feijão, macarrão, açúcar, flocos de milho, bolacha, leite, café, óleo de soja, vinagre, sardinha e salsicha em lata.

A iniciativa intermediada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo foi criada com objetivo de auxiliar a população carente e mais prejudicada pela pandemia do coronavírus. As empresas que participam da ação estão doando alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e de limpeza, álcool em gel e água mineral.

As doações serão enviadas para instituições de assistência social que apresentem ordem de prioridade, demanda e necessidade de atendimento. Também estão sendo doados aparelhos médicos, como respiradores mecânicos, e equipamentos de proteção individual (epis) para reforçar o estoque das unidades de saúde do estado no período de emergência da COVID-19.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, explica que como diversos empresários buscaram o Governo do Estado para oferecer ajuda aos mais afetados pela crise do coronavírus, resolveram desenvolver a iniciativa para contemplar o maior número de pessoas.

“Ficamos muito satisfeitos ao receber o contato da Equatorial para participar do ‘Empresários do Bem’. A companhia tem um papel muito importante no estado por prestar um serviço essencial ao nosso dia a dia, e tê-la como nossa parceira nesse projeto só faz fortalecer o movimento, para fazermos a diferença na vida de muitos alagoanos. São famílias que não possuem recursos para cuidar da sua saúde, alimentação e higiene, elementos fundamentais do nosso cotidiano, em especial, neste período de fragilidade da saúde que vivemos ”, declarou o secretário.

Para o presidente da Equatorial Alagoas, Humberto Soares, esse é um momento crítico, mas de muito ensinamento e solidariedade. “Sabemos a responsabilidade social que temos por sermos uma das grandes empresas de Alagoas. Além do nosso compromisso em assegurar o fornecimento de energia com qualidade e segurança para toda população, em meio à pandemia do novo coronavírus, sentimos que precisávamos fazer mais. Por isso, procuramos o Governo do Estado para verificar como poderíamos ajudar às muitas famílias que nesse período de crise estão passando por alguma dificuldade e dar apoio às unidades de saúde e nos engajamos”, enfatizou.

A empresa trabalha o pilar sustentabilidade com a realização de ações em diversas frentes de atuação e vem fazendo iniciativas que buscam conter o avanço do COVID-19 em todo o Estado. E diante desse cenário, se solidarizou com as famílias alagoanas que precisam de apoio no combate a propagação do vírus e também para se manterem durante esse período.

A Equatorial Alagoas, nesse contexto, permanece seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e órgãos de saúde local para conter o avanço da Covid-19 e diminuir os impactos da doença no Estado. As agências de atendimento permanecem fechadas, mas os canais digitais estão disponíveis gratuitamente durante toda semana para dar suporte às solicitações de serviços dos clientes.

SERVIÇO – As empresas e instituições que tiverem interesse em participar do projeto, podem entrar em contato com o Governo do Estado pelos números: (82) 9.8833-4343 e (82) 9.8833-4545. Os canais estarão disponíveis para atendimento no período de 8h às 12h e 13h30 às 17h.

