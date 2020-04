Ambulantes cadastrados pela prefeitura de Maceió também irão receber kits de limpeza

Dando continuidade às ações sociais do projeto Empresários do Bem, a Equatorial Energia Alagoas doará mais de 10 toneladas de alimentos, em cestas básicas e 1500 kits de limpeza para serem distribuídos a ambulantes de Maceió.

A distribuição iniciará na próxima terça-feira (14) pela Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs), que elaborou o planejamento de entrega das doações diretamente aos ambulantes. A ação acontecerá até sexta-feira (17) na Vila Olímpica Albano Franco (Sesi Cambona), no bairro da Levada, no horário das 8h às 17h.

Os ambulantes beneficiados fazem parte do cadastro da Prefeitura de Maceió, feito pela Semscs. A distribuição será feita em ordem alfabética, para evitar aglomerações e para receber a doação, basta ir no dia informado na relação disponibilizada no site da Equatorial. A logística também conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e da Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel).

Para cuidar da prevenção à COVID-19, durante a entrega, equipes da Vigilância Sanitária de Maceió estarão presentes para orientar e estimular o uso do álcool gel e da desinfecção contínua nessa época de pandemia. O objetivo é minimizar os riscos e perigos de contágio da doença.

As doações visam garantir as refeições dos profissionais do mercado ambulante que tiveram suas atividades suspensas em função das medidas restritivas para conter o avanço ao novo coronavírus. As cestas doadas pela Equatorial são compostas por arroz, feijão, macarrão, açúcar, flocos de milho, bolacha, leite, café, óleo de soja, vinagre, sardinha e salsicha em lata; e nos kits de limpeza vão três detergentes de 500 ml e três águas sanitárias de 1 litro.

Para o presidente da Equatorial Alagoas, Humberto Soares, a empresa tem um papel social muito importante no estado que está além do fornecimento de energia com qualidade e segurança para os alagoanos. “Nosso intuito é que essas doações possam fazer a diferença e levem um pouco de paz para às muitas famílias que têm passado alguma dificuldade devido a essa pandemia”, declarou.

EMPRESÁRIOS DO BEM – A iniciativa intermediada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo foi criada com objetivo de auxiliar a população carente e mais prejudicada pela pandemia do coronavírus. As empresas que participam da ação estão doando alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e de limpeza, álcool em gel e água mineral.

Através do Projeto, a Equatorial já realizou a entrega de 600 cestas básicas e 300 kits de higiene para guias de turismo, categoria diretamente afetada pela pandemia, já que nesse período, os passeios para os pontos turísticos do estado estão suspensos.

CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO

Para ter acesso ao cronograma de atendimento e entrega das cestas e dos kits, o ambulante deve acessar a lista de distribuição, em que constam as datas, os horários e os dias em que deve comparecer ao Sesi Cambona. O cronograma foi montado pela Semscs para facilitar a logística de entrega.

Serviço:

O que: entrega de cestas básicas e kits de limpeza para ambulantes de Maceió

Quando: de 14 a 17 de abril

Hora: 8h às 17h

Local: Vila Olímpica Albano Franco (Sesi Cambona) – Rua Conselheiro João Alfredo, 855, na Levada.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas