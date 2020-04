Equatorial explica leitura e entrega das contas de energia durante a pandemia

Serviço continua sendo prestado normalmente para os clientes que possuem medição externa

Os serviços de leitura e entrega das contas de energia continuam sendo realizados normalmente pelos colaboradores da Equatorial Energia Alagoas para os clientes que possuem medição externa. As atividades seguem em curso com autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa tem adotado medidas para proteger tanto os profissionais da distribuidora quanto os clientes, implantando ações de prevenção ao coronavírus e seguindo as orientações dos órgãos de saúde mundial, nacional e local.

Para os clientes que possuem o medidor dentro do imóvel, em que os leituristas precisam de acesso ou contato direto com o responsável pela unidade consumidora, o faturamento será feito pela média dos últimos 12 meses, conforme previsto na resolução 878 da Aneel sobre orientações para o período de pandemia.

O gerente de Gestão Comercial da Equatorial, Maycon Keydell, esclarece que o ideal é que a medição seja externa, já que o equipamento pertence a distribuidora e que ela precisa ter livre acesso ao aparelho. Entretanto, os clientes que tiverem o faturamento por média neste período não serão prejudicados. “Após o período de isolamento social, o serviço será retomado plenamente, será feito ajuste na fatura posterior com base na leitura atual (o que estiver marcando no medidor) e o registro do histórico de consumo do sistema.

A distribuidora solicita que as administradoras de condomínio e síndicos não impeçam a entrada os leituristas, já que o acesso deles é restrito ao quadro de medição, pois não há necessidade de contato com os moradores. Além disso, os colaboradores da companhia têm seguindo orientações dos órgãos de saúde para executar o serviço de maneira segura.

Keydell ressalta ainda que as pessoas que tiverem condições de pagar a conta de energia, assim o façam, para evitar o acúmulo de débitos, e que também priorizem os canais digitais de atendimento, como os aplicativos dos bancos (internet banking) para efetuar os pagamentos sem precisar sair de casa.

Faturas de energia

As faturas de energia também podem ser acessadas nos canais digitais da empresa. Para emitir o código de barras para pagamento e a segunda via da conta, basta acessar o site www.equatorialalagoas.com.br ou o atendimento via WhatsApp com a assistente virtual Clara pelo número (82) 2126-9200. É possível ainda receber a fatura de energia por e-mail. O cliente pode solicitar este serviço enviando um e-mail para: [email protected]. Em todos esses canais não há custo para emissão da segunda via.

Vencimento optativo

Os clientes da Equatorial têm à disposição seis datas de vencimento (03,08,13,18,23 e 28) para escolher aquela que melhor se adequa a sua capacidade de pagamento. A solicitação pode ser feita na Central de Atendimento por meio do telefone 0800 082 0196. As unidades sem vencimento optativo, seguem com a data de pagamento variável, de acordo com o dia da leitura.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas