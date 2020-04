Especulado na Premier League e na Serie A, Arthur abre o jogo sobre seu futuro em comunicado à imprensa

Mesmo em meio a um cenário de incertezas sobre a finalização ou não desta temporada, o mercado da bola já de olho na próxima segue firme. Entre rumores e especulações, o que se tem de concreto até o momento é que nem mesmo os próprios jogadores sabem onde vão jogar. Mas Arthur vai na contramão dessa ideia.

O meio-campista do Barcelona teve seu nome vinculado a clubes como Inter de Milão, Juventus e Tottenham nos últimos dias, porém no que depender dele a tendência é que permaneça no Camp Nou. A informação foi dada primeiramente pelo Esporte Interativo. O atleta na sequência confirmou que a sua vontade é continuar na equipe comandada por Quique Setién:

“A única opção que me interessa é seguir no Barcelona. Estou muito seguro e tranquilo”



Real Madrid CF v FC Barcelona – La Liga

Entre as possibilidades ventiladas envolvendo o atleta (que tem contrato com o Barça até 2024), a Juventus cogitou oferecer alguns nomes de seu elenco numa possível troca. Jogadores como Pjanic, Betancur, Bernasdeschi e até De Ligt foram citados. O negócio, porém, parece distante de se concretizar.