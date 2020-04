Esquentou! Barcelona abre negociações com clube inglês interessado em Coutinho

A​pós vestir quatro das camisas mais pesadas e tradicionais do futebol europeu – Inter de Milão, Liverpool, Barcelona e Bayern München -, não há dúvida de que foi na Inglaterra onde ​Philippe Coutinho viveu os melhores anos de sua carreira. E é para lá que ele pode retornar ao final da temporada 2019/20, independente de quando isso aconteça.

Como noticiamos no ​início desta semana, o meia brasileiro está na mira do Chelsea. Lampard é um entusiasta de seu futebol e, diante das iminentes saídas de Pedro e Willian, o ataque deve se tornar uma prioridade para o clube londrino pensando em 2020/21.

Como destaca o UOL Esportes, Coutinho era visto pelo clube inglês como ‘substituto ideal’ para Hazard, negociado ao Real Madrid no último verão. Contudo, o Chelsea estava vetado de fazer contratações à época, em virtude de uma punição da FIFA. Agora, com caminho livre e ciente de que o Barça precisa muito negociar o brasileiro, os Blues se veem em condições ideais para avançar nas tratativas. As conversas já foram iniciais e, a princípio, fala-se em um empréstimo com cláusula de compra obrigatória ao final do período.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.