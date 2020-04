Estafe tem posição “truncada” por parte da direção do Santos sobre futuro de Evandro

​O meia Evandro tem vínculo com o ​Santos apenas até o mês de junho e ainda não sabe se o clube exercerá o direito de renovação, previsto em contrato, para que permaneça na Vila Belmiro até dezembro. E, isso, necessariamente, precisa ocorrer até o dia 15 de junho.

No momento, a paralisação do futebol devido à pandemia de coronavírus impede o clube de fazer uma projeção financeira para o restante da temporada. Não existe a mínima noção de como os cofres da instituição suportarão os próximos meses, já que o repasse de cotas referentes a direitos de transmissão e de patrocinadores está suspensa. Sendo assim, recentemente o estafe de Evandro entrou em contato com a direção santista, e esta pediu um tempo para responder se pretende ou não manter o atleta.

Enquanto isso, o ​Athletico-PR monitora a situação do profissional e deve oficializar uma proposta caso ele deixe o Santos. O técnico Dorival Júnior gosta do meio-campista e já havia conversado com a direção do Furacão antes da parada das competições. Quem também está de olho no jogador, que perdeu espaço com o técnico Jesualdo Ferreira, é o ​Cruzeiro, que busca encorpar o plantel para a disputa da Série B.

