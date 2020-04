Êta Mundo Bom está de volta na Globo. Relembre a história!

Êta Mundo Bom volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, nesta segunda-feira (27).



A trama, escrita por Walcyr Carrasco, nos remete à história de Candinho (Sérgio Guizé) que parte para a cidade grande em busca da mãe Anastácia (Eliane Giardini), que também segue numa tristeza enorme procurando seu rebento.



Relembre a história que foi ao ar, originalmente, 18 de janeiro a 26 de agosto de 2016.



Tão perto, tão longe



Anastácia (Eliane Giardini), a mãe de Candinho, está perto, bem perto. Religiosa, ela frequenta a igreja quase todos os dias. A mesma igreja em que Pancrácio costuma pedir esmolas, disfarçado. E ela sempre contribui com uma boa quantia. Certo dia, Candinho vai até o local em busca de informações sobre a moça de sobrenome Goytacazes e, por coincidência, Anastácia também está lá rezando, pedindo para encontrar o filho perdido. Mãe e filho chegam a ficar lado a lado, mas sem saber quem são.







Determinada a procurar o filho, Anastácia decide contratar o detetive Jack (Davi Lucas) por sugestão de seu advogado e braço direito, Dr. Araújo (Flavio Tolezani). Ela acaba de ficar viúva e agora é livre para ir atrás de seu herdeiro. Dona de uma fábrica de sabonetes muito bem sucedida, Anastácia não teve outros filhos e mora com os sobrinhos do falecido marido: Sandra (Flávia Alessandra) e Celso (Rainer Cadete). Falsos ao extremo, na frente da tia, se mostram muito interessados em ajudá-la a encontrar o filho, mas se articulam para que isso nunca aconteça para que não percam o direito à herança.



Quem são os personagens de Êta Mundo Bom







Sandra conhece Ernesto e os dois logo percebem que têm muita sintonia e que podem se dar bem juntos. Começam uma parceria, que também dá direito a momentos de romance. Eles elaboram um plano para afastar de vez a sombra desse herdeiro. Ernesto nem sonha que o filho da milionária Anastácia é o caipira que vive atrás de Filomena. E, com os vilões no caminho, o reencontro de mãe e filho será um desafio quase impossível de se vencer.







Outras tramas



O comprador de fazendas







Depois que Candinho e Filomena vão embora, a fazenda Dom Pedro II entra numa fase pior ainda. A propriedade, que teve seus dias de glória – Quinzinho (Ary Fontoura), o dono, garante que Dom Pedro II já foi próspera – se encontra em total decadência. Cunegundes, conhecida como Dona Boca de Fogo, por ser muito brava, é quem realmente manda na família e nos negócios. Apesar da resistência do marido, ela decide colocar a propriedade à venda. Através de um anúncio no jornal, surgem vários interessados, mas todos desistem quando se deparam com o péssimo estado de conservação do lugar.



Saiba sobre o autor de Êta Mundo Bom







Até que chega o telegrama de um possível comprador, avisando que estará lá em 15 dias e gostaria de ficar hospedado para conhecer bem o local. Cunegundes, então, tem a ideia de “maquiar” a propriedade. Chama todos os seus credores – o veterinário, o dono do armazém, o alfaiate – e diz que, para receber o dinheiro que falta, precisam emprestar um pouco mais, explicando seu plano. Todos decidem colaborar para criar um novo cenário e deixar a fazenda linda e farta de comida e animais, além de os moradores sempre bem vestidos. Cunegundes também conta com a ajuda da cunhada, Eponina (Rosi Campos), e da empregada Manuela (Dhu Moraes), que há anos trabalha sem receber. A fazenda passa por uma “revolução” até que chega o comprador, um rapaz elegante, chamado Romeu (Klebber Toledo), vigarista, que vive de aplicar golpes. A jogada é hospedar-se em fazendas à venda, só para passar dias de boa vida, comendo do bom e do melhor, e depois partir, sem comprar nada.



Jorge Fernando foi o responsável pela direção de Êta Mundo Bom



Romeu é tratado como rei na Dom Pedro II e de quebra conhece Mafalda (Camila Queiroz), por quem se interessa imediatamente. Os dias passam e ninguém entende por que Romeu não se decide pela compra e nem vai embora. Mas o tiro sai pela culatra e o rapaz se apaixona verdadeiramente por Mafalda. A moça também se encanta por ele, mas já andava atraída por Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), que foi trabalhar na fazenda no lugar de Candinho.







O drama de Maria



Na cidade de São Paulo, vive Maria (Bianca Bin), uma moça absolutamente romântica, filha de Ana (Débora Olivieri) e Severo (Tarcísio Filho), e irmã de Alice (Nathalia Costa) e Braz (Rômulo Neto). Apaixonada por Leandro (Pedro Brandão), ela descobre que está grávida. O namorado imediatamente promete se casar com ela, mas uma tragédia impede que os planos dos dois se concretizem. Desolada e em busca de apoio, Maria vai atrás de sua mãe e pede ajuda, mas o pai não recebe bem a notícia. Severo é um homem arrogante e rígido ao extremo com a família.







Sem dó nem piedade, ele expulsa a filha de casa. Ainda mais desamparada, Maria pede abrigo na pensão de Camélia (Ana Lúcia Torre), para quem já trabalhava como ajudante de costura. Maria fica morando de favor no local, mas por pouco tempo. Anastácia, freguesa de Camélia, vai provar um vestido e conhece a moça. Ela se sensibiliza com a história de Maria, muito parecida com sua própria história de vida, e a convida para trabalhar em sua casa. Maria passa então a viver na mansão de Anastácia, mas sofre com os maus-tratos de Sandra e Celso.







Saiba sobre a cenografia de Êta Mundo Bom







Claudio e seu jardim



De seu primeiro casamento, Dr. Araújo (Flávio Tolezani), advogado de Anastácia, teve um filho, Claudio (Xande Valois), um menino tímido que contraiu poliomielite quando mais novo. Sempre sobre uma cadeira de rodas, Claudio sofre com a ausência da falecida mãe e se sente diferente das outras crianças. Para completar, a madrasta Ilde (Guilhermina Guinle) o trata muito mal, especialmente quando o pai não está por perto. Como um refúgio para tantos problemas, Claudio passa a viver em um mundo de fantasias em seu “Jardim Secreto”, que fica nos fundos de sua casa, vizinha à mansão de Anastácia.







Os momentos de solidão acabam quando ele conhece Alice (Nathalia Costa), irmã mais nova de Maria, que vai morar na mansão com a irmã. As crianças desenvolvem uma bela amizade que acaba o encorajando. Mais animado, Claudio passa a enfrentar a madrasta e começa a ter vontade de fazer um tratamento para conseguir se locomover melhor.



Elegância e riqueza de detalhes fazem a diferença no figurino de Êta Mundo Bom. Confira!