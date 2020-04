Êta Mundo Bom: Relembre as frases motivacionais de Candinho

A novela de sucesso Êta Mundo Bom voltou a ser exibida pela TV Globo e encheu o coração dos fãs de alegria. Na história, de Walcyr Carrasco, e direção geral e de núcleo do saudoso Jorge Fernando, o público pode se encantar com as aventuras de Candinho, papel vivido por Sérgio Guizé.

O personagem do interior tem o seguinte lema de vida: “Tudo o que acontece de ruim na vida da gente é pra meiorá.”



Cheio de mensagens e frases motivacionais, Candinho, apesar de ter uma vida dura, sempre olhou para o lado positivo da vida. OFuxico separou algumas de suas frases.



Clique nas imagens abaixo e confira: