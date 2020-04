Ex-BBB Felipe Prior depõe na Delegacia da Mulher

Nesta sexta-feira (24), o ex-BBB Felipe Prior foi à 1ª Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher de São Paulo para depor sobre os casos de estupro aos quais está sendo acusado.



Desde que deixou o Big Brother Brasil 20, vieram à tona três casos de violência sexual envolvendo o arquiteto, que está sendo investigado.



Felipe Prior chegou ao local esta tarde de máscara de pano por conta da pandemia de coronavírus e acompanhado de seus advogados.



BBB20: Inquérito policial é instaurado contra Felipe Prior































Prior se defendeu em vídeo



Logo que o assunto foi abordado pela revista Marie Claire e disseminou na internet, Felipe Prior foi a público se manifestar e negar o ocorrido.



Por meio de um vídeo em seu Instagram, o ex-BBB se disse bem chateado com tudo o que está acontecendo e afirmou que é inocente e nunca realizou tais atos.



“Ontem eu cheguei em casa e recebi todo o carinho dos meus fãs, da minha família. Estou muito chateado mesmo, muito chateado. Desconheço de todos os fatos apresentados. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente, sou inocente. E o que me deixa mais chateado é saber que depois que entrei na casa, as pessoas apresentaram denúncias pesadas contra mim. Os meus advogados estão tomando todas as providências”, afirmou ele.



Flay fala de denúncias contra Prior: ‘Não quero mais julgar’



“E gostaria de dizer ao público que todo o carinho que estão passando está me tornando mais forte. A minha consciência está muito tranquila”, acrescentou.



Já na legenda da publicação, os advogados do ex-BBB informam que Felipe Prior “repudia veementemente, as levianas informações espalhadas sobre supostos fatos que teriam ocorrido há anos”.



“Felipe Prior, por sua assessoria, informa que não tomou conhecimento do teor de acusações de crimes que jamais cometeu, e que jamais cometeria. Por enquanto, Felipe Prior repudia, veementemente, as levianas informações espalhadas sobre supostos fatos que teriam ocorrido há anos, mas somente agora, depois de ter adquirido visibilidade pública, são manobrados. Felipe Prior estará à disposição das autoridades para qualquer tipo de questionamento, e adotará todas as medidas necessárias contra os que investem contra a sua civilidade”, disse o comunicado.







Fantástico veta reportagem com o ex-BBB Prior, após polêmica