Ex-BBB Flayslane desabafa: ‘Não quero cair em depressão’

Desde sua participação no Big Brother Brasil 20, Flayslane sempre dividiu opiniões na web. Pelo seu jeito intenso de ser, os telespectadores amavam ou odiavam a sister.



O problema é que esse ‘hate’ ultrapassou o jogo e continuou mesmo depois que ela já tinha deixado o reality show. Em seu Instagram, a cantora abriu o coração sobre o que está sentindo desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil.



“Vivo um misto de sentimentos. É um ápice de alegria, mas me machuco profundamente com certas coisas que acontecem”, declarou.



Na ocasião, ela contou que está com dificuldade de lidar com toda a exposição da fama que ganhou e, principalmente, com o julgamento que sofre.



“Sou ainda um Zé Ninguém, mas sempre tento evoluir como ser humano. Não quero enlouquecer, nem cair em depressão”, falou.



Flayslane garantiu que quer melhorar suas atitudes e não quer ser apenas uma ‘boa voz’, querendo ser reconhecida por outras qualidades também.



“Já ouvi comentários como ‘não gosto dela, mas canta bem’, mas acho pouco ter só a voz que presta”, afirmou.



A ex-sister também comentou que acaba respondendo os ataques que recebe e que não está acostumada a ignorá-los, porém está se esforçando para lidar melhor com tudo isso.



Flay aproveitou o momento também para pedir um pouco de respeito e que não a julguem só porque têm preferências por outras pessoas do programa.



“Sou meio louca e surtada. Tenhoo recebido muitos ataques e até os ataques eu respondo. Aí, se surprendem. Eu me esforço para ser um bom ser humano (…) Infelizmente, a gente não se identifica com o favorito de vocês. Não julguem simplesmente por isso. Sempre tentei me colocar no lugar do outro e dei a cara a tapa”, concluiu.







Em entrevista para a Globo depois de sua eliminação, Flayslane falou dos principais arrependimentos do BBB20 e um deles foi quando fez xixi na sala na penúltima festa.



“Me arrependo muito de ter me excedido na penúltima festa. Mas eu fui para me jogar. Eu sou essa pessoa “amostrada”, exagerada. É só olhar no meu Instagram, nos meus shows! Meus amigos sabem que sou assim, essa mesma presepada, aqui fora.”, disse a cantora.



Porém, ela analisou que foi bem positiva sua participação durante a temporada.



“Foi bem intenso, um super desafio. Foi surtante, feliz, um processo de autoconhecimento e evolução como ser humano”, contou.



Sobre sua postura no jogo, Flay tem certeza que foi algo bem arriscado para suas pretensões, que era ganhar o prêmio.



“Eu sabia disso (que era arriscado). Mas consegui chegar na reta final, não saí muito odiada, então não chegou a ser tão ruim (risos). Eu também não esperava ter tantos conflitos porque na minha vida isso não acontece muito. Só que em um confinamento com várias pessoas diferentes, todo mundo em busca de R$ 1,5 milhão, a gente bate de frente mesmo”, afirmou.



Porém, Flayslane afirmou que os participantes podem não ter visto a verdadeira Flay dentro da casa, que é “simples, verdadeira, leal e que luta pelo que acredita”, mas confessa que aprendeu muita coisa neste tempo confinada.



“Vi que nem sempre eu estou certa e que tenho que ter mais cuidado ao julgar para não machucar ninguém”, afirmou.







