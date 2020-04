Ex-BBB Guilherme ganha mensagem em carro de som dos fãs

Amor de fã supera qualquer barreira, inclusive as da quarentena por causa da pandemia de coronavírus. Nesta quinta-feira (30), Guilherme, ex-participante do Big Brother Brasil 20, recebeu uma surpresa dos seus admiradores na porta de sua casa.



O modelo registrou tudo em seu Instagram e mostrou como estava contente com o presente, que era uma homenagem feita com um carro de som, com direito a bexigas, música, flores e mensagem.



Na ocasião, demonstrando todo o amor e carinho pelo brother, também deixaram uma cartinha a ele e rolou até queima de fogos de artifício.



“Olha o que chegou aqui em casa”, escreveu ele. No registro, ele disse: “Quero saber quem me mandou isso aqui. Meus fãs mandaram isso com uma carta! Quero agradecer meu fãs, muito obrigado!”, disse ele todo feliz.



















Guilherme anuncia término de namoro com Gabi Martins



Após deixarem o Big Brother Brasil 20, Guilherme e Gabi decidiram terminar o relacionamento de vez. Quem anunciou o fim do namoro foi o modelo, que avisou que eles continuariam apenas amigos.



Por meio dos Stories do Instagram, a cantora se pronunciou sobre o assunto e garantiu que respeitará a decisão do ex-namorado.



“Vim aqui me pronunciar em respeito aos meus fãs e meus amigos que estão preocupados comigo. Quero dizer que estou bem e que respeito a decisão. Torço muito por ele e pela família dele. Quero levar só coisas boas disso tudo. Podem ter certeza de que meu carinho por vocês não mudou e nunca vai mudar”, afirmou Gabi.



Eles não chegaram a se encontrar para ter uma conversa definitiva quanto ao relacionamento e o término acabou acontecendo por telefone.



