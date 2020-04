Ex-BBB Ivy comemora aniversário: ‘Dia todinho meu’

Ivy Moraes não conseguiu realizar seu desejo de comemorar seu aniversário no Big Brother Brasil 20, mas isso não impediu que ela recebesse muito carinho dos fãs fora da casa.



Em seu Instagram, a modelo publicou uma foto segurando seu bolo todo decorado com um laço e listras pretas e brancas e abriu o sorrisão para o clique.



Ex-BBB Ivy reencontra o filho: ‘Minha melhor metade’



Na legenda, ela celebrou a chegada dos 28 anos e aproveitou a ocasião para agradecer as mensagens e todo o amor que vem recebendo de seus 2,5 milhões de seguidores na rede social.



“E boraaaa celebrar o meu diaaa! 2.8 concluído com sucesso, coração cheinho de gratidão! Peço a Deus muita paz, amor, saúde e sabedoria, que eu possa ser um ser humano melhor a cada dia, desfrutando de coisas boas que estão acontecendo e que ainda estão por vir… Obrigada meu amado Deus por tanto, obrigada família por me apoiar e proteger, obrigada meus bons e verdadeiros amigos por nunca me abandonarem, obrigada aos meus melhores presentes da vida que são VOCÊS, minhas estrelinhas, que gostam tanto de mim e que me dão tanto carinho e amor… Sou muito APAIXONADA por vocês! Então bora aproveitar que hoje o dia é todinho meu! Vem 2.8 que eu estou doidinha para lhe usar”, escreveu Ivy na postagem.



BBB20: ‘Ele é muito forte aqui fora’, diz Ivy sobre Babu



BBB20: Ivy diz que sister era um ‘personagem’ no reality















BBB20: Daniel revela a Ivy que não está namorando Marcela



BBB20: ‘Me consideram forte’, diz Ivy, que está no Paredão







Ivy teve reencontro emocionante com o filho após deixar o BBB20



Em toda sua passagem pelo Big Brother Brasil 20, Ivy declarou todo o amor que sentia pelo filho, Luiz Miguel. Todos os participantes e também o público sabiam que ela era completamente apaixonada pelo pequeno e que é capaz de tudo por ele.



Quando deixou a casa mais vigiada do País, não poderia ter sido diferente o reencontro com o herdeiro, que está com três anos.



Ao se verem, eles correram para um abraço gostoso e cheio de carinho para matar a saudade que sentiram um pelo outro. O momento foi registrado no Instagram da modelo e emocionou os fãs da ex-sister.



“Meu trevo de quatro folhas. Meu melhor reencontro, minha melhor metade, minha vida, a razão de todos os dias confinados! Quero um futuro melhor pra você filho @luizmiguelf_ te amo eternamente”, declarou ela na legenda.



BBB20: Como Ivy passou de invisível a vilã final do reality?



BBB20: ‘Não vou saber lidar com o ódio do povo’, diz Ivy