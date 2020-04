Ex-BBB Ivy não descarta voltar com ex-marido: ‘Deixo rolar’

A ex-BBB20 Ivy Moraes se surpreendeu ao ver que na internet existe um mutirão para que ela reate o relacionamento com seu ex-marido, o empresário e ex-jogador de vôlei Rogério Fernandes.



Os dois foram casados por sete anos, têm um filho, Luiz Miguel, de três anos, e hoje em dia continuam muito amigos mesmo após decidirem pela separação.



Rogério, inclusive, ajudou Ivy com as suas redes sociais e com o seu trabalho de modelo enquanto ela esteve no confinamento, dando o maior apoio para ela.



Muitos fãs da modelo viram toda essa preocupação e carinho e começaram a achar que ela deveria voltar para o rapaz.



Em entrevista para Patrícia Kogut, do O Globo, ela não descartou essa possibilidade e ainda elogiou o ex-marido.



“Me surpreendeu muito essa iniciativa [dos fãs pedirem a volta dos dois]. Achei o máximo ele ter tido essa preocupação de me ajudar tomando conta das minhas redes sociais. Ele também conseguiu alguns trabalhos para mim. Se não fosse ele, não sei como seria. Eu entrei no BBB praticamente do dia para a noite, não tive tempo de me preparar. Ele teve o maior cuidado com a minha imagem”, falou.



No último final de semana, Ivy também ganhou uma festa de aniversário surpresa de Rogério, o que aumentou ainda mais a torcida do público pelos dois.



A modelo contou que eles não chegaram a finalizar o processo de divórcio, porque interromperam os procedimentos para focar no trabalho primeiro.



“A gente ainda não mexeu no divórcio. Ainda não conversamos sobre isso. Por enquanto, nossa prioridade é focar no meu trabalho. Ele conseguiu uma equipe ótima para me ajudar e tem sido meu filtro neste momento. Sempre tivemos um contato muito bacana por causa do nosso filho”, explicou.



Ainda assim, eles estavam seguindo seus caminhos de forma separada quando o assunto era a vida pessoal. Mesmo sendo muito próxima e amiga do ex, Ivy já estava com um namorado novo, o influenciador Fernando Borges.



Ela entrou no Big Brother Brasil 20 namorando, mas tudo indica que agora ela esteja solteira novamente. O rapaz deletou todas as fotos com ela e até já foi visto em aplicativos de relacionamento.



“Nós estávamos com um namoro bem recente quando entrei no BBB. Não conseguimos sentar para ter uma conversa definitiva, não tivemos esse tempo. Não sei se estou namorando. Vi que ele apagou fotos, tudo isso. Mas estou tranquila, não estou desesperada”, afirmou.



Com o caminho livre e questionada se há chances de reatar o relacionamento com Rogério Fernandes, ela não descartou a possibilidade.



“O futuro a Deus pertence. Não digo nunca para nada. Terminamos de forma saudável no passado depois de anos juntos, temos um filho… Deixo a água rolar”, concluiu.



