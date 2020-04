Ex-BBB Marcela McGowan muda visual e Gizelly aprova

Em meio à pandemia do coronavírus, Marcela McGowan, ex-participante do Big Brother Brasil 20, da TV Globo, recebeu um cabeleireiro em casa para mudar as madeixas.



“É o fim do ‘croc croc’! Quem sofreu junto comigo no BBB com o cabelo já pode ficar aliviado! O maravilhoso Eder Fernando Pedrosa me atendeu em casa e deu essa repaginada no cabelo! Tô apaixonada”, escreveu Marcela, elogiando o profissional, que também cuidou dos fios de Flayslane.



Marcela recebeu elogios dos seguidores do Instagram, mas um chamou a atenção, o da ex-colega de confinamento, Gizelly Bicalho.



“Deusa”, escreveu a advogada.



Marcela respondeu: “Te amo! Saudades diárias”.



