Ex-BBB Petrix desabafa: ‘Peço perdão pelos meus erros’

Assim como Felipe Prior, do BBB20, Petrix Barbosa, outro participante do reality show, também aproveitou o fim do programa para fazer um desabafo nas redes sociais. O ginasta agradeceu a oportunidade e pediu desculpas por tudo que possa ter feito.



Ele ainda criticou os diversos cancelamentos na internet, disse que todos os que forem até suas redes sociais seriam bem-vindos e ainda pediu mais uma chance para poder mostrar o “verdadeiro Px”, que os brothers viram na casa.



Vale lembrar que Petrix foi acusado de assédio ainda dentro do programa por atitudes que teve com Bianca Andrade e Flayslane durante festas. Ele até precisou prestar esclarecimento na polícia sobre o assunto.



Confira o desabafo completo!



“Acabou o BBB20.



Que pena,ainda bem!



Acabou um sonho lindo que vivi lá dentro, e um pesadelo que vivi,e que a minha família sofreu aqui fora… Que pena, que eu não tive mais tempo lá, e mais chances para que todos aqui de fora pudessem me conhecer melhor, de verdade.



A mesma pessoa que lá dentro eles enxergaram.



Me conheceram de verdade.



Não sou uma fala, não sou uma narrativa. Sou humano. E nós erramos sim, e peço perdão por todos meus erros, e a todos que eu possa de alguma forma ter magoado.



Se todos queremos um mundo melhor, devemos começar com a mudança em nós mesmos. Devemos educar os mais novos e também INFLUENCIÁ-LOS responsavelmente. A Internet, dos internautas, não pode ser terra de ninguém. Área de cancelamento humano. Não é justo, não é coerente cancelar TODOS, por que, sim.







Vamos usar nosso poder e influência para educar, pra ensinar o amor e a tal da EMPATIA.



Aqui o mundo é digital, mas por trás dos teclados somos todos iguais … temos mãe, pai, irmãos E alguns…filhos!



Peço do fundo do meu coração a todos que entrarem aqui, lerem isso, humildemente que, por favor, me deem mais uma chance de mostrar o verdadeiro Px!



A todos que ficarem e chegarem aqui na minha rede social da vida real, MUITO BEM VINDOS!



Já lutei e já defendi muito tudo que sonho, acredito, e o que é justo! Quem sabe um pouco da minha história entende… E quero vocês comigo daqui pra frente nessa jornada da vida!



OBRIGADO por tudo BBB20 E TODOS OS PARTICIPANTES SEM EXCEÇÃO! AMOS TODOS VCS!



Acabou o BBB20



Que pena, ainda bem.”



