Ex-companheiro de Neymar na Seleção critica camisa 10: ‘Não é um líder’

​Que ​Neymar é a grande revelação do futebol brasileiro neste milênio, quase ninguém discorda. Seus recursos técnicos e habilidade natural/inata são raríssimos, e fazem dele um jogador totalmente diferenciado. Infelizmente, o que quase ninguém discorda também é que o aspecto ‘mental’ do camisa 10 não acompanhou seu talento, sendo a imaturidade o seu ponto fraco.

É raro, no entanto, vermos jogadores ou treinadores tocando neste assunto publicamente. De forma surpreendente, o brasileiro Rafael, ex-Manchester United e atualmente no Lyon, abriu o jogo ao falar sobre o craque do Paris, com quem teve oportunidade de atuar ao lado na Seleção Olímpica que disputou os Jogos de 2012. Em entrevista concedida à ESPN e repercutida pelo ​UOL Esportes, o lateral-direito fez um comentário firme sobre a postura de Neymar:

“Neymar não é um líder. Ele consegue fazer o que faz porque é bom, se ele está focado e concentrado, ele é um dos melhores do mundo (…) Ele precisa evoluir fora do campo e entrar no jogo e dar seu melhor. Eu falo a verdade, mas as pessoas as vezes não querem escutar. Elas preferem que você diga ‘você é bom, você é mágico’, mas a vida não é assim. Eu acho que ele precisa escutar mais e se isso acontecer será difícil parar o Brasil“, afirmou.

