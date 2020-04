Ex de Anitta, Gabriel David viaja com modelos para Búzios

Como vocês sabem, subiu no telhado o namoro de Anitta e Gabriel David. Os dois que fizeram uma viagem luxuosa às Ilhas Maldivas, no decorrer da curta relação, decidiram tomar rumos diferentes.



O empresário foi curar a dor de amor em ótima companhia das modelos Helen Brandão e Lu D’Ângelo, em Búzios. Eles ficaram hospedados na casa do amigo Luiz Guimarães e retornaram na noite de domingo para o Rio de Janeiro.



As meninas não perderam tempo, e postaram cada clique em suas redes sociais. As imagens mostravam que as beldades curtiram a estadia na mansão.







Fim de namoro







Anitta não está mais namorando o empresário Gabriel David. As informações são do colunista Leo Dias, do UOL. O OFuxico entrou em contato com a assessoria da cantora, mas eles não comentaram sobre o assunto.



A cantora está fazendo lives se exercitando, conversando muito com os fãs, postando fotos, e até entrou na onda do BBB20 querendo a eliminação de Manu Gavassi e prometendo uma live com hits antigos, mas uma coisa que podemos perceber é que faz um tempinho que ela não é vista e nem cita o namorado nos vídeos.



Um fato curioso é que, ao anunciar que fará uma live de músicas religiosas, ela falou que tudo foi organizado por Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e grande amigo de Gabriel David, mas em nenhum momento ela cita o, até então, namorado.



Então, ao que tudo indica, Anitta está na pista novamente!



