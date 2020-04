EXCLUSIVO: Carlos Germano fala da efetivação, escolhe seu Vasco ideal e rememora “não” ao Fla

Um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama foi efetivado como novo preparador de goleiros da equipe profissional do clube carioca. Segundo jogador com mais partidas (632) em todos os tempos pelo Gigante da Colina, o ex-goleiro Carlos Germano reedita, agora fora das quatro linhas, a parceria com Ramon, novo treinador do time. E, em live no ​Instagram do 90min, ele revelou todo o entusiamo com a oportunidade.

“Eu já estou no clube desde janeiro do ano passado, coordenando os goleiros da base e do profissional, fazendo essa transição. Em 2019, o (Vanderlei) Luxemburgo meu puxou para o time principal, para auxiliar a turma de cima e ao mesmo tempo trazer garotos para treinar com a gente. Continuou assim com o o Abel (Braga) e agora veio essa efetivação. Você tem que ir acompanhando os treinamentos, outros profissionais, para ir se aperfeiçoando. A gente tem o tato de lidar com os goleiros que alguns não possuem. E, com essa modernidade, você aprende muito fácil os novos treinamentos”, disse ele .

Quando a pandemia de coronavírus passar e ele efetivamente puder começar o seu trabalho, é provável que não existam novidades quanto à titularidade, mas ele faz um alerta: “ O Fernando Miguel é o titular da equipe. O Ramon trabalha com ele desde o ano passado. Mas têm garotos na cola Jordi e o Lucão, como o. Desde quando você pisa no profissional você passa a brigar em igualdade de condições. E eu fico feliz com a maturidade desses garotos”, completou.

CURIOSIDADES

PROPOSTA DO FLAMENGO? Em 1997, eu estava servindo a seleção brasileira na Copa América (foi campeão) e depois fomos para a Copa das Confederações. Voltei sem contrato e houve uma demora na renovação. Na época, quando terminava o contrato, o seu passe era fixado na CBF. Qualquer clube que chegasse com o dinheiro poderia fazer o depósito e comprava. E surgiu a possibilidade do Flamengo. Um certo dia, o Zagallo, que continuava me convocando, me disse: ‘ Meu filho. Tô ficando sem saída. Ou você joga ou não vou poder ter convocar mais’. Aí veio a notícia de que o Vasco voltou com a ideia de conversar, e eu estava realmente afastado, sem treinar no clube. Mas, quanto ao Flamengo, d escartei. Mesmo se depositasse eu não iria assinar. Você não pode trair a confiança de quem gosta de você. Seria para o torcedor do Vasco uma traição. Jamais faria isso.

O 11 IDEAL DO VASCO COM SEUS EX-COMPANHEIROS: Eu; Pimentel, Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Felipe; Luisinho Quintanilha, Juninho Pernambucano e Ramon; Pedrinho, Roberto Dinamite e Edmundo.

MELHOR GOLEIRO EM ATIVIDADE NO BRASIL: Weverton (Palmeiras).

MELHOR GOLEIRO DO MUNDO: Alisson (Liverpool).

RETOMADA DO CALENDÁRIO APÓS A PANDEMIA: Esse pessoal tem bastante tempo para sentar e ver o que é melhor para o futebol brasileiro. Não dá para esperar uma semana antes de começar e fazer tudo na correria. Eu faria um campeonato (Brasileirão) como foi o de 97. Eu acho que a televisão não perderia. Seriam jogos pesados. As oito melhores equipes da competição se classificando, com dois quadrangulares apontando os finalistas. A visibilidade seria maior. Acho que seria a melhor situação.

