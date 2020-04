Exclusivo! Proprietários do PSG estão em conversas para adquirir tradicional clube inglês

O grupo QSI, liderado por Nasser Al-Khelaifi, já é dono do Paris Saint-Germain. Pois agora ele​ está em conversas para a aquisição do Leeds United. A informação obtida pelo ​90min da Inglaterra dá conta, inclusive, que havia a oportunidade de a empresa comprar diversos times da Premier League, mas o foco está apenas no Leeds, com um futuro nem tão distante assim podendo trazer novidades.

Andrea Radrizzani, proprietário majoritário da equipe inglesa, e Al-Khelaifi estão perto de chegar a um acordo, e os valores ficariam na casa das 120 milhões de libras. No entanto, a ideia é não trazer isso à tona enquanto o clube foca seus esforços na tentativa de voltar à primeira divisão nacional. A disputa está suspensa por conta da pandemia de coronavírus, e os dirigentes querem garantir total tranquilidade aos atletas, sem evitar especulações sobre o que irá acontecer daqui em diante.

É fato, porém, que a QSI está ansiosa para assinar o contrato. Al-Khelaifi e sua organização enxergam o Leeds como um clube com enorme potencial para se colocar novamente na elite do país, com uma enorme e fiel base de torcedores. A equipe foi uma das equipes mais fortes da Europa no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Ela venceu a antiga Primeira Divisão duas vezes em seis anos e chegou até a final da Copa da Europa de 1974/1975. E é essa história que atraiu o fundo de investimento árabe. O time não disputa a Premier League desde a temporada 2003/2004, quando entrou em turbulência financeira.