Fábio Assunção surge em antes e depois de personal trainer das celebridades

Personal trainer das celebbridades, Chico Salgado foi o responsável pela nova silhueta de Fábio Assunção, atualmente no ar com a reprise da novela Totalmente Demais, na Globo. A mudança foi feita para um novo papel do ator e, como relatado pelo profissional, foi também uma miudança na vida.



Fábio Assunção perde 28 kg para interpretar novo personagem



Por meio de uma postagem no Instagram, Chico mostrou o antes e depois de Fábio e relatou o processo do encontro deles até o resultado final.







“Minha missão e meu propósito é transformar a vida das pessoas através da atividade física. Quando recebi um telefonema, há 6 meses, da Rede Globo falando que queria minha ajuda para preparar o Fábio Assunção para um personagem, não hesitei em aceitar, minha resposta de imediato foi SIM”, contou o professor de educação física.



Fabio Assunção posa sem camisa e revela corpo definido



“Mas queria muito escutar da boca dele que essa mudança seria muito mais do que somente para um personagem, mais uma mudança de vida. Nosso primeiro encontro foi sincero e verdadeiro e falei que tinha que ter o comprometimento dele e dedicação total e montar uma equipe que eu confiasse 100% voltada para sua saúde. Ele falou: ‘Chama quem você confia e vamos nessa. Estou cheio de vontade e disposição!”, revelou.



Após isso, Salgado entrou em contato com um médico endocrinologista e uma nutricionista para trabalharem lado a lado no trabalho com o ator.



Fábio Assunção faz retrospectiva e se declara aos filhos



“Começamos nosso projeto de vida; o Fábio estava com 97kg. Conseguimos chegar na nossa meta que era 72kg, agora, nessa quarentena, ele chegou chegou aos 69,5kg. Sem palavras para o seu comprometimento, meu amigo”, elogiou ele, contando sobre os quilos perdidos pelo galã das novelas.



“Esse post é para falar que estou com saudades suas e muito orgulhoso do trabalho que fizemos e vamos seguir. Esses 5 meses que passamos juntos foram muito importantes na minha vida. Não vejo a hora disso [pandemia do novo coronavírus e isolamento] passar para te dar um abraço e voltarmos com nossos treinos. Sabemos que nossa transformação é diária e estamos muito longe do FIM. Estamos apenas no início do nosso projeto de vida!!!!”, finalizou, Chico.



Fábio Assunção sobre prêmio: ‘Ganhei por encontrar em mim o que mais detesto’



Na parte dos comentários, Fábio Assunção fez questão de elogiar o treinador e agradecer pelos resultados positivos em várias áreas.



“Chico. Todo o processo foi incrível!!!! Esse dream team que você montou e aqui em casa Carlinhos, Lu, Erick, cuidando do alimento!!! Trabalhamos 5 meses, perdi 27,5 quilos e apesar da quarentena, mantendo aqui o peso pra não jogar o que conquistamos fora!!! Não sei quando volto a gravar o FIM, mas estarei a postos e pronto. Estou botando fé nesses treinos virtuais que começaremos. Mas acima de tudo tua disponibilidade, generosidade!! Ganhei um amigo e a gente vai seguir juntos independentemente da série. O alimento mudou sim minha vida, meu corpo e meu espírito e os exercícios me deram um novo gás. Linda tua mensagem.”



Totalmente Demais: Jonatas faz promessa a Arthur



Ao final, ele se mostrou muito feliz com a nova amizade conquistada.



“Você é o cara!! Um profissional completo e um cara de primeira. Uma honra trabalhar contigo!!! Seguimos!! Gratidão meu amigo.”