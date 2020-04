Fábio Assunção tira o fôlego das fãs na quarentena

Não é qualquer um que perde 28 quilos rapidamente e consegue manter o foco, de olho num novo trabalho. E Fábio Assunção tem mesmo que se orgulhar de seu feito! O ator paulistano de 48 anos deixou a galera sem fôlego ao postar, no domingo (26), uma foto na qual aparece sem camisa, exibindo o peitoral e a barriga sarada.



“Para o desespero de muitos, acordei assim…”, brincou ele na legenda.



Com 300 mil curtidas, o clique rendeu comentários de anônimos e famosos.



“Olha ele! Tá afrontoso! “, escreveu Marina Ruy Barbosa.



“Tá muito bem, irmão! Saudades de tu”, disse o cantor Tico Santa Cruz.



“Me desesperei por pura inveja”, brincou Kiko Mascarenhas.



“Desesperada”, endossou Sheron Menezzes.



“Tá demais Fabinho!”, disse Bruno Mazzeo.



Dieta



Por conta de um novo personagem, Fábio – no ar na reprise de Totalmente Demais, na faixa das 19h, na Globo – se dedicou a dieta e exercícios físicos com a ajuda do personal trainer Chico Salgado. A transformação de Fábio levou cinco meses para acontecer.



“Fizemos um trabalho muito duro, mas com resultados. Formamos uma equipe: Chico Salgado (treinador), Roberto Zagury (endocrinologista) e Adriana Tannury (nutricionista). Fora o pessoal de casa, a Lu (assistente pessoal) e um cozinheiro”, contou.



E detalhou: “Perdi 27,5kg. Fui de 31% de gordura no corpo para 12%. Sigo a dieta à risca desde 14 de outubro e os treinos têm acontecido desde o dia 9 daquele mês”, contou.



“Sem palavras para o seu comprometimento meu amigo. Esse post é para falar que estou com saudades suas e muito orgulhoso do trabalho que fizemos e vamos seguir. Esses 5 meses que passamos juntos foi muito importante na minha vida. Não vejo a hora disso passar te dar um abraço e voltarmos com nossos treinos. Sabemos que nossa transformação é diária e estamos muito longe do ‘fim’, estamos apenas no início do nosso projeto de vida!”, escreveu Chico Salgado, elogiando a dedicação do ator.



Sozinho na quarentena



Por conta da pandemia do novo coronavírus, Fábio tem seguido o isolamento social, proposto pelas autoridades de saúde, e está no Rio de Janeiro, longe dos filhos, João, de 17 anos, e Ella, de 9, Fábio Assunção. Eles estão com as respectivas mães, em São Paulo, mas diariamente falam com o pai através de chamada de vídeo.



