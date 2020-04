Facebook compra ‘acervo histórico’ da Libertadores; clubes poderão exibir jogos

​Com o intuito de gerar movimentação na plataforma e fornecer entretenimento aos seus usuários que gostam/acompanham futebol – totalmente paralisado em virtude da pandemia de ​coronavírus que assola o mundo -, o Facebook fechou uma negociação importante junto à Conmebol: adquiriu um ‘acervo’ de partidas antigas de ​Libertadores.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o Facebook, por se tratar de um ‘novato’ em direitos de transmissão, não conta com seu acervo próprio de jogos. No entanto, em meio a total ausência de bola rolando no continente, a plataforma deseja manter o conteúdo do torneio ativo. O ‘lote’ adquirido pelo Facebook traz 20 duelos, que poderão ser retransmitidas pelos próprios clubes em seus respectivos canais, mediante solicitação formal prévia.

“A Conmebol chegou a um acordo com o Facebook para que os fãs do futebol sul-americano possam seguir desfrutando de sua grande paixão na comodidade de suas casas, já que esta é uma batalha em que “jogamos de local”, afirmou Frederico Nantes, dirigente da Conmebol.