FAKE! FAF anuncia que ‘roubo’ da taça do Alagoano foi uma ação de marketing

Em postagem nas redes sociais, Federação esclareceu que tudo não passou de uma notícia criada por eles para ‘promover’ a resistência do Campeonato

Quatro horas após anunciar o ‘roubo’ da taça do Campeonato Alagoano, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) informou, através das redes sociais, que tudo não passava de uma estratégia de marketing. O anúncio do falso roubo aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (2), por meio de nota oficial, assim como a divulgação do vídeo-nota de esclarecimento, e rendeu inúmeros comentários nas redes sociais.

No novo post, a Federação esclareceu que tudo não passou de uma notícia criada por eles para ‘promover’ o Campeonato. “Recebemos, há pouco, este vídeo em nossos canais de comunicação por meio de contas anônimas, que se identificaram como sendo do grupo responsável pelo sumiço da taça”, diz o trecho da mensagem, que foi postada com um vídeo que faz referência à série da Netflix, La Casa de Papel.

No primeiro post, a Federação disse que “a taça do Campeonato Alagoano 2020 foi levada por um grupo de homens encapuzados e com máscara na manhã desta quinta-feira (2)”.

Já no post-esclarecimento, a Federação disse que “nosso futebol sempre foi guerreiro, por isso nós, do time da RESISTÊNCIA, apresentamos este manifesto. O campeonato Alagoano é o corpo e a alma do futebol no estado, está presente no coração do nosso povo e em todas as 102 cidades, do litoral ao Sertão” e que “Enquanto a bola rolar, a torcida vibrar, o estádio tremer e o coração pulsar o jogo não pode parar. O campeonato alagoano irá resistir, porque é patrimônio de um povo guerreiro. Viva o Estadual!”.

A aposta no ‘roubo de mentirinha’ dividiu seguidores da FAF. Muitos criticaram, brincaram, outros não entenderam nada, e alguns até elogiaram a ação.

“Isso é feito do estagiário em abstinência de futebol nessa quarentena”, disse o seguidor @gustavooalfredo.

“Jogada de marketing? Se sim é sensacional!”, celebrou @danillogomesd2.

Já @lobohpedro disse “Viva o berço do futebol Brasileiro, onde da oportunidade para vários jogadores e profissionais surgirem… #VivaOEstadual”.

Fonte: Gazetaweb.com