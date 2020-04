Família Kardashian-Jenner é criticada por ignorar Jordyn Woods

Recentemente em um episódio do reality Keeping Up with the Kardashians, mostrou-se a interação entre Khloe Kardashian e Tristan Thompson, levando os fãs a reagirem à injustiça da família por ter perdoado a estrela da NBA enquanto ainda ignora Jordyn Woods, quando quem forçou um beijo entre eles foi o jogador de basquete.

Vendo o episódio, uma pessoa reagiu no Instagram, criticando a família: “Eu ainda estou brava porque eles sacrificaram Jordan por uma história.”

Outro ecoou o sentimento, dizendo: “Eu concordo”, antes de notar que Jordyn parecia estar indo muito bem sem estar perto da famosa família. “O brilho de Jordyn é incrível de ver. Ela é tão linda e talentosa, mas nunca saberíamos disso se eles não tivessem tentado destruí-la”, acrescentou um fã.

E realmente pouca gente sabia da voz que Jordyn tem. A modelo de 22 anos participou recentemente de um episódio do programa The Masked Singer, onde famosos se enfrentam no palco, cantando, e escondendo sua identidade com máscaras. Woods impressionou a todos com sua voz e talento.



Reaproximação entre elas



Jordyn Woods talvez esteja pronta para fazer as pazes com sua ex-melhor amiga Kylie Jenner, mais de um ano depois da briga entre as duas pela suposta infidelidade dela com o ex de Khloe Kardashian, Tristan Thompson.

Segundo a revista In Touch, acredita-se que a modelo de 22 anos tenha enviado uma mensagem secreta para Kylie através de um post enigmático no Instagram.

Na quinta-feira (23) Jordyn aparentemente lembrou sua amizade com Kylie depois de mostrar uma foto tirada durante suas férias para comemorar o primeiro aniversário de Stormi em janeiro de 2019. A foto foi feita pela própria Kylie na época, e Woods legendou a imagem dizendo: “imissyouandiloveyou” (Sinto sua falta e te amo), levando muitos a especularem que ela foi endereçada à fundadora da Kylie Cosmetics.

“Você sente falta da Kylie!”, disse um seguidor. Outra pessoa pensou que Jordyn enviou uma ‘mensagem de código’ para Kylie, enquanto outra sugeriu que sua mensagem era sobre a filha de dois anos de Kylie, Stormi: “Ela sente falta de Stormi”.

“Acho que [ela sente falta de Kylie] porque essa foto foi tirada nas férias com Kylie”, comentou outro seguidor.

Jordyn e Kylie foram amigas inseparáveis desde que o filho de Will Smith apresentou uma à outra. No entanto, apenas cerca de um mês após suas férias tropicais, sua amizade foi destruída devido ao suposto beijo que Tristan tentou dar na modelo em uma festa em sua casa.