Famosos internacionais que contraíram o coronavírus

(Publicada dia 16/03 – atualizada 29/04)



Não é só a população comum que está atônita pelo surto de Coronavírus. Os recentes casos confirmados pelo mundo afora, tem assustado famosos também. Artistas como Tom Hanks, Rita Wilson, jogadores do futebol e basquete, confirmaram positivo para o Covid-19, sigla do novo vírus.



Cobertura completa: Tudo sobre o efeito do coronavírus entre os famosos



Tom Hanks e Rita Wilson







O ator estava com a esposa na Austrália, filmando um longa-metragem. Na quarta-feira (11), o astro da sétima arte divulgou em sua rede social, que os dois deram positivo para o Coronavírus.



“Olha, pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios que iam e vinham. Leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o Coronavírus, e o resultado foi positivo”, escreveu na legenda.











Rudy Gobert e Donovan Mitchell







Os jogadores de basquete da NBL, Rudy Gobert e Donovan Mitchell, foram confirmados com a doença. A assessoria de comunicação do time Utah Jazz de Salt Lake City, soltou um comunicado oficial:



“Esta manhã, um jogador do Utah Jazz testou negativo para influenza, garganta inflamada e infecção respiratória superior. Os sintomas do indivíduo diminuíram ao longo de hoje, no entanto, em uma medida de precaução, e em consulta e cooperação com a equipe médica da NBA e as autoridades de saúde de Oklahoma, foi tomada a decisão de testar o Covid-19. Um resultado positivo preliminar voltou logo antes do início do jogo Utah Jazz-Oklahoma City. Posteriormente, a decisão foi tomada corretamente pela NBA para adiar o jogo. Quando foi determinado que o indivíduo seria testado, informamos imediatamente o escritório da liga. A saúde e a segurança de nossos jogadores, de nossa organização, de toda a nossa liga e de todos aqueles potencialmente afetados por essa situação são fundamentais em nossas discussões.



Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades estatais do CDC, Oklahoma e Utah e a NBA para determinar a melhor maneira de avançar à medida que coletamos mais informações. Atualmente, o indivíduo está sob os cuidados de autoridades de saúde em Oklahoma City. Em coordenação com a NBA e as autoridades estaduais, forneceremos atualizações no momento apropriado”.







Daniele Rugani







Daniele Rugani, famoso jogador de futebol da Itália, deu positivo para a doença também, fazendo com que seus colegas de time, ficassem de quarentena. A Champions League Europeia está em alerta. Segundo o jornalista Antonello Guerrero, o campeonato poderá ser interrompido.



“Você já leu as notícias e é por isso que quero tranquilizar todos aqueles que estão preocupados comigo, estou bem. Neste momento, porém, sinto ainda mais o dever de agradecer a todos os médicos e enfermeiros que estão lutando nos hospitais para enfrentar essa emergência. Peço a todos que respeitem as regras, porque esse vírus não faz distinções! Vamos fazer isso por nós mesmos, por nossos entes queridos e por aqueles que nos rodeiam”, disse ele.







Janet Broderick







Janet Broderick é uma Pastora da Califórnia, cunhada da atriz Sarah Jessica Parker, irmã do ator Matthew Broderick. A religiosa participou de uma conferência que contou com a participação de mais de 500 igrejas americanas. Ela ficou doente pouco depois da realização do evento, foi confirmada com a doença e está internada em renomado hospital, com forte pneumonia.



“Já passei pelo pior e estou me recuperando”, disse aos fiéis.



Idris Elba







Idris Elba anunciou que teve resultado positivo em um teste para o novo coronavírus, juntando-se a Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, entre as primeiras grandes celebridades a contrair a doença respiratória. Pelo Twitter, Idris disse que não apresentava sintomas, mas estava se isolando dos outros.



“Hoje de manhã testei positivo para o Covid-19. Sinto-me bem, até o momento não tenho sintomas, mas estou isolado desde que descobri minha possível exposição ao vírus. Fiquem em casa e sejam pragmáticos. Vou mantê-los atualizados sobre minha condição… Sem pânico”, escreveu Elba, de 47 anos.



Elba disse que fez o teste porque descobriu na sexta-feira que havia sido exposto a alguém que contraiu a doença. Ele não identificou a pessoa.



Dias depois, a esposa de Idris Elba, Sabrina Dhowre, testou positivo para coronavírus. O próprio ator já havia confessado no Instagram que mesmo após seu diagnóstico ela decidiu ficar ao seu lado, e por isso também foi contagiada.







Kristofer Hivju



Mais um famoso gringo confirmou ter contraído o coronavírus. Kristofer Hivju, conhecido por seu papel como Tormund Giantsbane na série Game of Thrones, revelou em suas redes sociais ter testado positivo para a doença.



“Saudações da Noruega! Sinto muito em dizer que hoje eu testei positivo para Covid-19, Coronavirus. Minha familia e eu estamos isolados em casa pelo tempo que for necessário. Nós estamos bem de saúde – eu tenho apenas sintomas fracos de resfriado”, contou ao compartilhar uma selfie ao lado da mulher, Gry Molvær Hivju.



“Tem pessoas que correm maior risco para quem esse vírus pode ser um diagnóstico devastador, então peço para que todos vocês sejam extremamente cuidadosos: lavem as mãos, fiquem a pelo menos 1,5 metro de distância dos outros, entrem em quarentena, façam todo o possível para parar a disseminação do vírus. Juntos podemos lutar contra esse vírus e impedir uma crise em nossos hospitais. Por favor cuidem uns dos outros, mantenham sua distância e fiquem saudáveis! Por favor visitem os sites de Controle de Doenças de seus países e sigam as regras para se manter seguros e proteger não apenas vocês, mas toda uma comunidade, especialmente aqueles que correm mais risco como idosos e as pessoas com outras doenças”, finalizou.







Itziar Ituño



Por conta da pandemia do novo Coronavírus, várias gravações e filmagens de séries e filmes tiveram que ser adiadas, assim como a estreia de alguns deles, e a Netflix foi uma das empresas a seguir esta orientação.



Itziar Ituño, atriz que interpreta Lisboa em La Casa de Papel, reforçou a importância de tal decisão da empresa, aproveitando para informar aos fãs que testou positivo para a Covid-19.



Gracyanne Barbosa sobre quarentena: ‘O que mais faço é comer’



“Olá, galera! É oficial, desde sexta-feira à tarde tenho sintomas (febre e tosse seca) e hoje recebemos a confirmação do teste epidemiológico. É o coronavírus. Meu caso é leve e estou bem, mas é muito muito contagioso e superperigoso para pessoas que são mais fracas”, contou ela, antes de pedir que não tratem como algo inofensivo.



“Isso não é bobagem, esteja ciente, há mortos, muitas vidas em jogo e ainda não sabemos até que ponto isso vai chegar. Então, chegou a hora de ser vacinado pela responsabilidade e pelo bem comum. É um tempo de solidão e generosidade! É a hora de ficar em casa. Você irá proteger a si mesmo e proteger aos outros. Cuide-se”.



Mariana Rios dá detalhes de casamento adiado por coronavírus







Andy Cohen



Andy Cohen usou as redes sociais, no dia 20 de março, para avisar que fez teste e descobriu que contraiu o coronavírus.



O apresentador do programa de TV Watch What Happens Live escreveu mensagem aos fãs.



“Depois de alguns dias em quarentena e não me sentindo bem, eu testei positivo para o Coronavirus. Por mais que eu sentisse que poderia superar qualquer mal-estar para fazer o #WWHL direto de casa, nós estamos fazendo uma pausa por enquanto para que eu possa focar em me recuperar. Quero agradecer a todos os profissionais da saúde que estão trabalhando incansavelmente por todos nós e peço para que todos fiquem em casa e tomem cuidado”, escreveu.











Tecladista do Bon Jovi



Mais um famoso entrou para lista de infectados do Covid-19. Trata-se de David Bryan, de 58 anos, tecladista do Bon Jovi. Apesar de seu teste ter dado positivo, o músico sente-se melhor a cada dia e resolveu compartilhar seu estado de saúde com os fãs em seu Instagram, no sábado (21).



“Acabei de receber meus resultados hoje e testei positivo para coronavírus. Estou doente há uma semana e me sinto melhor a cada dia. Por favor, não tenha medo! É uma gripe, não uma praga”, desabafou.



Ele aproveitou para deixar uma mensagem de esperança:



“Estou em quarentena há uma semana e ficarei por mais uma semana. Quando eu me sentir melhor, testarei novamente para me certificar de que estou livre desse vírus desagradável. Isso terminará em breve”, concluiu.



Não é só a população comum que está atônita pelo surto de coronavírus. Os recentes casos confirmados pelo mundo afora, tem assustado famosos também. Artistas como Tom Hanks, Rita Wilson, jogadores do futebol e basquete, confirmaram positivo para o Covid-19, sigla do novo vírus.







Harvey Weinstein







O ex-produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, que foi condenado recentemente em Nova York a 23 anos de prisão por crimes sexuais, está em isolamento na Unidade Correcional do presídio de Wende, perto de Buffalo, após testar positivo para o coronavírus.



Uma fonte disse ao jornal New York Post que o produtor estava doente na prisão, mas funcionários do Departamento policial ainda não confirmaram a história, ao invés disso, revelaram apenas que ‘dois detentos em Wende’ haviam testado positivo para o COVID-19.



Weinstein completou seu 68º aniversário atrás das grades na quinta-feira (19), depois de ser transportado para a prisão de segurança máxima, após uma passagem pelo Hospital Bellevue de Nova York e pela unidade médica da prisão de Rikers Island, também em Nova York, com problemas cardíacos.



Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual. Além de sua sentença atual, Weinstein também enfrenta quatro acusações pendentes de estupro e agressão sexual em Los Angeles, onde funcionários da promotoria iniciaram processos de extradição.



Os procedimentos foram atrasados ​​devido à crise do coronavírus.



Plácido Domingo







O tenor espanhol Plácido Domingo, de 79 anos, anunciou através de suas redes sociais que deu positivo para o coronavírus e agora se encontra em quarentena.



Domingo afirmou que decidiu revelar seu diagnóstico como um dever moral.



Por meio do Facebook, ele justificou: “Sinto que é minha obrigação moral anunciar que testei positivo para o Covid-19. Minha família e eu estamos e permaneceremos isolados individualmente pelo tempo que for clinicamente necessário”, informou.



“Estamos todos de boa saúde no momento, mas tive sintomas de tosse, com febre, por isso decidi fazer o teste e o resultado foi positivo, peço a todos que sejam extremamente cuidadosos, sigam as regras básicas, como lavar as mãos com frequência, ficar a pelo menos dois metros de distância das outras pessoas e fazer tudo o que é possível para impedir a propagação do vírus e, acima de tudo, ficar em casa, se possível”, pediu.



Debi Mazar



Desta vez, a celebridade em questão se trata de Debi Mazar, a Maggie da série Younger, protagonizada por Hilary Duff.



A artista compartilhou no Instagram uma selfie, garantido aos seguidores que estava se recuperando após a contração da covid-19.



“Acabei de testar positivo para Covid-19. Eu estou bem!”, declarou ela, antes de contar que a família dela já estava doente há um tempo.







Aaron Tveit







Famoso por trabalhar em musicais da Broadway, Aaron Tveit compartilhou com os fãs que testou positivo para o Covid-19. O ator de 36 anos deu a notícia em seu Instagram, nesta segunda-feira (23).



“Olá pessoal. Eu só queria atualizar para você tudo o que descobri que testei positivo para a Covid-19 Estou em quarentena desde que os shows da Broadway foram encerrados na quinta-feira, 12 de março, e estou me sentindo muito melhor”, desabafou ele.



Conhecido também por seus papeis na série Gossip Girl, Betty, A Feia e o filme Miseráveis, o artista deixou um alerta:



“Uma coisa que eu tenho é a perda de paladar e olfato, o que eu acho que é um grande sinal para pessoas que são assintóticas”, frisou.







Príncipe Charles



Em nota oficial, a Clarence House anunciou nesta quarta-feira (25) que o teste do príncipe Charles para o Covid-19 deu positivo. A BBC confirmou a informação.



“O príncipe de Gales foi testado positivamente para o Coronavírus”, publicou a Casa de Clarence, o nome do palácio onde vive o Príncipe.



O comunicado destaca ainda o filho mais velho da rainha Elizabeth II e o herdeiro do trono tem sintomas leves, mas está em boa saúde e tem trabalhado de casa nos últimos dias de maneira usual.



Charles, de 71 anos, esteve com a mãe, a rainha Elizabeth II, no último dia 9 de março, de acordo com informações de fontes da realeza britânica passadas à Reuters.







Jackson Browne



Mais um infectado com coronavírus no mundo dos famosos. Jackson Browne, de 71 anos, testou positivo para o covid-19.



O músico confirmou a informação para a revista Rolling Stone.



“Meus sintomas estão bem sutis, então não preciso de medicação e certamente nada de hospitalização, nada disso”, disse ele.



O artista ainda alertou para todo mundo tomar cuidado.



“Muitas pessoas que estão contaminadas não serão testadas, pois não têm sintomas e podem transmitir aos outros. E os jovens precisam entender isso: eles precisam ser responsáveis para parar a pandemia. Isso significa não ir a lugar nenhum, não entrar em contato com ninguém”, afirmou.



Para concluir, Browne afirmou que é preciso assumir que tem a doença.







“Você tem que assumir que tem. Você precisa presumir que, de alguma forma, pode facilmente transmitir para outra pessoa”, falou.







Rapper YNW









O rapper norte-americano YNW Melly testou positivo para o COVID-19, o novo coronavírus, enquanto aguarda um julgamento por assassinato na cadeia de Broward County, na Flórida.



Ele foi acusado de duplo homicídio em primeiro grau e está em prisão preventiva desde o início do ano. Agora, sua defesa pede para que a justiça o libere para tratar a doença.



Rock in Rio Lisboa é adiado para 2021 por coronavírus



Os advogados do cantor alegam que, no presídio, não há condições suficientes de higiene e cuidados básicos para que Melly se cure, além da falta de estrutura médica para cuidar dele.



Vale destacar que o artista, de apenas 21 anos, foi acusado pela morte de outros dois rappers: Anthony Williams, também de 21 anos, e Christopher Thomas Jr, de 19 anos. O caso aconteceu em outubro de 2018.



Após o julgamento, se considerado culpado, YNW Melly deverá cumrprir pena de morte.



Pink







No início do mês de abril, Pink surpreendeu a todos nesta semana ao revelar que foi diagnosticada com o novo coronavírus. Porém, no mesmo texto, a cantora disse que já está curada e ainda anunciou a doação de US$ 1 milhão para o combate à pandemia. O valor será revertido para duas instituições nos Estados Unidos.



“Duas semanas atrás, eu e meu filho mais velho, Jameson, de 3 anos, apresentamos alguns sintomas da Covid-19. Felizmente, nosso clínico geral tinha acesso a exames e eu testei positivo. Minha família já estava em isolamento em casa e continuamos assim nas últimas semanas, seguindo as instruções do nosso médico. Alguns dias atrás, refizemos os testes e, felizmente, deu negativo. É um fracasso absoluto que nossos governantes não tornem os testes mais amplamente acessíveis. Essa doença é séria e real. As pessoas precisam saber que essa doença afeta jovens e idosos, pessoas saudáveis e não saudáveis, ricos e pobres, e nós precisamos fazer testes gratuitos e amplamente acessíveis para proteger nossas crianças, famílias, amigos e nossa comunidade. Em apoio aos profissionais da saúde que estão na linha de frente desta batalha, estou doando US$ 500 mil Fundo de Emergência do Hospital da Universidade Temple, na Filadélfia, em homenagem à minha mãe, Judy Moore, que trabalhou lá por 18 anos no centro de cardiopatia e transplante de coração”, afirmou Pink.







Nick Cordero



Nick Cordero, ator da Broadway de 41 anos, corre o risco de perder os movimentos das pernas segundo sua esposa, Amanda Kloots parra o jornal norte-americano New York Post.



Após semanas lutando contra a Covid-19, o artista passou por um procedimento cirúrgico para tentar reverter os sérios problemas de circulação sanguínea na perna esquerda, mas ainda assim pode perder o movimento do membro.



Nick esteve presente em produções como Waitress, Rock of Ages e A Bronx Tale, e agora se encontra internadoem coma, em um hospital da Califórnia há cerca de duas semanas, sob o suporte de um ventilador hospitalar.



Por meio do Stories no Instagram, Amanda deu maiores explicações sobre o quadro do pai de seu filho de 10 meses.



“A cirurgia correu bem. O médico disse que o coração e os pulmões do Nick estão nas melhores condições que poderiam estar. A perna esquerda ainda é uma questão. Ele tem sofrido com alguns problemas de circulação sanguínia que chegam até o pé.”



A dançarina ainda disse que ele deverá passar por um longo período de reabilitação caso a situação não melhore. No entanto, ela se disse esperançosa e ressaltou que os médicos registraram ligeira melhora na circulação de sangue no pé do ator ao longo das últimas horas. O andamento do tratamento do artista depende agora da retomada de consciência do astro.



Cordero já foi inficado ao prêmio Tony, o principal troféu do teatro e musicais nos Estados Unidos, pelo trabalho no musical Bullets Over Broadway em 2014.



Ele chegou a vencer o prêmio Outer Critics Awards de Melhor Ator pelo mesmo trabalho. Com alguns trabalhos na TV, o mais recente foi como coadjuvante na série Blue Bloods.



Olga Kurylenko







Olga Kurylenko testou positivo para COVID-19. A atriz, que atuou ao lado de Daniel Craig no filme de 007, Quantum of Solace, compartilhou uma foto de sua janela em casa junto com as notícias de seu diagnóstico.



“Trancado em casa depois de ter testado positivo para o Coronavírus. Na verdade, estou doente há quase uma semana. Febre e fadiga são meus principais sintomas”, escreveu Kurylenko.



Ela continuou: “Cuidem-se e levem isso a sério!”



Pouco tempo depois, a atriz compartilhou uma atualização no Instagram e disse que estava “completamente recuperada”.



Christian Wood, jogador do Detroit Pistons







Christian Wood, jogador de basquete do Detroit Pistons, foi o terceiro jogador da NBA a ter um resultado positivo para o novo coronavírus. O atleta, por sua vez, não mostrou sintomas.



“Um jogador do Detroit Pistons, que está sob os cuidados da equipe médica e em isolamento desde quarta-feira à noite, foi testado para o COVID-19. Um resultado positivo preliminar voltou em 14 de março. A saúde e a segurança de nossos jogadores , nossa organização, toda a nossa liga e todos aqueles potencialmente afetados por essa situação são fundamentais “, afirmou o comunicado do Detroit Pistons.



Rachel Matthews, dubladora de Honeymaren em Frozen 2







Rachel Matthews, que dublou Honeymaren em Frozen 2, também testou positivo para o novo coronavírus e ela compartilhou em suas redes sociais.



“Ei, pessoal, eu testei positivo para COVID-19 e estive em quarentena na última semana. Não sei qual é o próximo passo (obter informações mistas para mantê-lo informado), mas obviamente permanecerá em quarentena até que seja solicitado que você faça o contrário”, escreveu o jovem de 26 anos.



A atriz disse que teve dor de garganta, dor de cabeça e fadiga, acrescentando: “Eu só fiz o teste porque estava em um caso confirmado e apresentava sintomas”.



Kevin Durant







Kevin Durant e mais três atletas do Brooklyn Nets testaram positivo para a Covid-19. O Brooklyn Nets anunciou que os quatro atletas que estavam com a doença foram colocados em quarentena e iniciaram seus tratamentos.



No início de abril, eles já estavam bem.



Andrew Watt







O produtor Andrew Watt testou positivo para o novo coronavírus. O artista, que trabalhou com astros como Post Malone e Cardi B, disse que se sentiu “atingido por um ônibus”, antes de fazer o teste, relatando febre, calafrios e tosse seca.



O médico disse a Watt que ele não tinha o COVID-19, pois o produtor não havia deixado o país ou feito nada além de viajar entre sua casa e o estúdio. No entanto, seus sintomas pioraram e ele “implorou” para ser testado, algo que comprovou a doença.



Charlotte Lawrence







A cantora Charlotte Lawrence testou positivo para COVID-19, que ela confirmou em um post no Instagram.



“Eu vou ficar completamente bem. Mas muitos não ficarão se muitas pessoas adoecerem rápido demais. Sou eu que estou implorando para que todos protejam os menos capazes de sobreviver ao vírus”.



Lawrence continuou incentivando seus seguidores a ficar em casa para retardar a propagação do vírus.



“E pelo amor de Deus, fique em quarentena ou você estará na minha lista”.



Daniel Dae Kim







Daniel Dae Kim soube que ele testou positivo para COVID-19. O ator compartilhou seu diagnóstico em um vídeo de 10 minutos, explicando que ele esteve isolado em sua casa no Havaí.



“Nas últimas semanas, eu estava em Nova York fazendo um papel em uma série de TV onde, ironicamente, interpreto um médico que é recrutado para um hospital para ajudar pacientes durante uma pandemia de gripe”, disse Kim.



Ele voltou para casa depois que a produção foi suspensa, acrescentando que ele era assintomático durante esse período. O ator, então, se colocou em quarentena em um quarto em casa, mas relatou dores no corpo e febre antes de decidir fazer o teste.



Embora ele nunca tenha ido ao hospital, o ator disse que estava em repouso durante dias.



“Para todos os que estão por aí – especialmente adolescentes e geração do milênio – que pensam que isso não é sério, saiba que é. E se você tratar isso sem cuidado, estará potencialmente colocando em risco a vida de milhões de pessoas, incluindo seus entes queridos”.



O ator, por sua vez, já se recuperou da Covid-19.



Laura Bell Bundy







Laura Bell Bundy testou positivo para o novo coronavírus. A atriz vencedora do Tony Award, de 38 anos, contou nas redes socias sobre o ocorrido.



Ela ficou em quarentena desde que teve dor de cabeça e dor de garganta, acrescentando que seus sintomas evoluíram para aperto no peito e falta de ar antes de decidir fazer o teste para o novo coronavírus.



Seu marido também teve os sintomas, mas não fez os testes.



Apesar do susto, ela já está bem.



Chris Cuomo







O apresentador da CNN, dos Estados Unidos, Chris Cuomo, testou positivo para o novo coronavírus.



O jornalista, que é irmão do governador de Nova York, Andrew Cuomo, relatou no Twitter que seus sintomas foram febre, calafrios e falta de ar.



No relato, ele informou que ficou muito exposto a pessoas que testaram positivo para a doença, mas não falou onde ele entrou em contato com essas pessoas.



Sara Bareilles







Sara Bareilles deu positivo para o novo coronavírus e anunciou no Instagram para seus fãs. A cantora de 40 anos disse que “se recuperou totalmente” da doença e continuaria a se distanciar socialmente.



“Estou pensando em todas as pessoas que estão passando por esse período difícil e enviando muito amor. E realmente grata por cada respiração fácil e todos os dias em que ando por aí”, disse.



John Taylor, baixista do Duran Duran







John Taylor, baixista do Duran Duran, testou positivo para o COVID-19, anunciou a banda no Twitter no dia 5 de abril.



“Talvez eu tenha 59 anos de idade, particularmente robusto – gosto de pensar que sou – ou fui abençoado por ter apenas um caso leve de Covid 19 – mas depois de uma semana mais ou menos do que eu descreveria como uma ‘gripe turbo’, saí de lá me sentindo bem”, escreveu ele, acrescentando que a quarentena lhe deu uma oportunidade de se recuperar.



O músico também usou seu caso como um exemplo de superação da doença.



“Estou falando em resposta à enorme quantidade de medo que está sendo gerada pela pandemia, parte dela totalmente justificada, e meu coração está com todos que tiveram que lidar com perdas e dores reais. Mas eu quero para que você saiba que podemos e vamos vencer essa coisa”.











Gabriela Pugliesi confirma que está com coronavírus



Gravações de Riverdale sãos suspensas e Kids’ Choice adiado



Festival internacional com Anitta é cancelado devido ao coronavírus



Coronaviírus atrapalha as grandes estreias do cinema